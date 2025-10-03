15 dronów zaobserwowano w nocy nad poligonem wojskowym w Elsenborn na wschodzie Belgii. Informację podały belgijskie media, powołując się na źródła w resorcie obrony. Sprawę badają lokalne służby.

Nad poligonem wykryto kilkanaście dronów (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Belgijskie ministerstwo obrony prowadzi dochodzenie po nocnym incydencie nad poligonem w Elsenborn w tzw. Kantonach Wschodnich. Wykryto tam równocześnie 15 dronów.

Jak przekazały źródła VRT NWS, bezzałogowce zostały zauważone przez policję około godz. 1:45 w niemieckim Dueren (kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia), gdy opuszczały przestrzeń powietrzną Belgii i wlatywały na terytorium Niemiec.

Informację potwierdził resort obrony w Brukseli. W tym samym czasie drony zarejestrował także belgijski system testowy, służący do monitorowania ruchu takich urządzeń. Na razie nie wiadomo, kto nimi sterował i jaki był cel lotu.

Eksperci oceniają zdarzenie jako nietypowe. Na poligonie w Elsenborn nie ma obiektów o dużym znaczeniu strategicznym. Znacznie bardziej oczywistym celem byłaby baza Kleine-Brogel, gdzie znajdują się amerykańskie głowice nuklearne - przyznał analityk ds. wojskowości Jens Franssen w rozmowie z flamandzkim nadawcą publicznym VRT.

Poligon Elsenborn o powierzchni 28 km kwadratowych służy belgijskim siłom lądowym jako miejsce ćwiczeń, m.in. z użyciem broni artyleryjskiej oraz testowania dronów. Obiekt znajduje się na terenie wspólnoty niemieckojęzycznej, najmniejszej z trzech wspólnot Belgii.