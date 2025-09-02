Minister spraw zagranicznych Belgii, Maxime Prevot, ogłosił, że podczas wrześniowego Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych jego kraj oficjalnie uzna niepodległość Palestyny. Informację tę przekazała agencja AFP, powołując się na wpis szefa belgijskiej dyplomacji na platformie X.

Protesty w Brukseli / East News

Decyzja belgijskich władz wpisuje się w rosnącą presję międzynarodową na rzecz uznania państwowości Palestyny. Belgia dołącza tym samym do grona państw, które już wcześniej zapowiedziały podobny krok - wśród nich znajdują się Australia, Francja oraz Wielka Brytania.

Wszystkie te kraje mają zamiar oficjalnie ogłosić swoje stanowisko właśnie podczas wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Sankcje wobec Izraela w odpowiedzi na ofensywę w Strefie Gazy

W swoim oświadczeniu Maxime Prevot zapowiedział również nałożenie sankcji na Izrael, co jest bezpośrednią reakcją na trwającą od blisko dwóch lat ofensywę militarną tego kraju w Strefie Gazy.

Belgijskie władze podkreślają, że działania Izraela wobec palestyńskiej ludności cywilnej są nie do zaakceptowania i wymagają zdecydowanej odpowiedzi ze strony społeczności międzynarodowej.

Strefa Gazy, będąca jednym z dwóch głównych terytoriów Autonomii Palestyńskiej (obok Zachodniego Brzegu Jordanu i wschodniej Jerozolimy), od października 2023 roku znajduje się w stanie nieustannego konfliktu. Izrael prowadzi tam szeroko zakrojoną operację militarną, której celem - jak podkreślają izraelskie władze - jest całkowita likwidacja organizacji Hamas, uznawanej za ugrupowanie terrorystyczne.

Początkiem obecnej eskalacji był atak przeprowadzony przez Hamas na południu Izraela w październiku 2023 roku. Zginęło wówczas około 1,2 tysiąca osób, a ponad 250 zostało uprowadzonych. W odpowiedzi Izrael rozpoczął intensywną ofensywę w Strefie Gazy, która trwa do dziś. Według najnowszych danych, w wyniku działań wojennych zginęło już ponad 63 tys. osób, z czego zdecydowaną większość stanowią cywile.

Organizacje humanitarne oraz ONZ od miesięcy alarmują o katastrofalnej sytuacji w regionie. Braki w dostępie do żywności, wody pitnej i podstawowej opieki medycznej sprawiają, że życie mieszkańców Strefy Gazy staje się coraz trudniejsze. Międzynarodowa społeczność wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni i umożliwienia niesienia pomocy humanitarnej.