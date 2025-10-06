Władze Wenezueli alarmują o możliwym zamachu na ambasadę USA w Caracas. Według oficjalnego komunikatu za planowanym atakiem mają stać "prawicowi ekstremiści", którzy rzekomo chcą podłożyć ładunki wybuchowe w placówce dyplomatycznej.

Budynek amerykańskiej ambasady w Caracas, stolicy Wenezueli (zdjęcie archiwalne) / Miguel Gutierrez / PAP/EPA

Wenezuela oświadczyła w poniedziałek, że ostrzegła Waszyngton, iż "prawicowi ekstremiści" chcą podłożyć ładunki wybuchowe w ambasadzie USA w Caracas w związku z zaostrzeniem napięć między oboma krajami po wysłaniu amerykańskich okrętów wojennych na Karaiby - powiadomiła w poniedziałek agencja AFP.

Ostrzegamy rząd Stanów Zjednoczonych przed poważnym zagrożeniem: poprzez operację pod fałszywą flagą ekstremistyczne ośrodki lokalnej prawicy zamierzają podłożyć ładunki wybuchowe w ambasadzie USA w Wenezueli - stwierdził w oświadczeniu przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez.

Agencja AFP, która poinformowała o ostrzeżeniu wenezuelskich władz, przypomniała, że rząd w Caracas systematycznie oskarża opozycję o rzeczywiste lub wyimaginowane spiski.

Napięcia na linii USA-Wenezuela

Caracas i Waszyngton zerwały stosunki dyplomatyczne w 2019 roku. W ambasadzie USA nie ma już amerykańskiego personelu, choć może w niej nadal przebywać kilku lokalnych pracowników. Jorge Rodriguez poinformował w wiadomości opublikowanej na kanale Telegram, że zagrożenie jest "poważne".

Siły amerykańskie przeprowadziły w regionie kilka ataków na łodzie, które - wedle twierdzeń Waszyngtonu - były używane do przemytu narkotyków (zdaniem Białego Domu Wenezuela wspiera ten proceder). Władze w Caracas stanowczo zaprzeczyły tym oskarżeniom.