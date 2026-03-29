Coraz więcej kobiet decyduje się na samotne podróże po świecie. Gdzie czują się najbezpieczniej i które kraje są szczególnie przyjazne dla samotnych podróżniczek? Najnowsze dane i relacje z podróży wskazują na pięć państw, które w 2026 roku wyróżniają się pod względem bezpieczeństwa, otwartości i komfortu dla kobiet podróżujących w pojedynkę.

Jakie są najbezpieczniejsze kraje dla kobiet podróżujących solo w 2026 roku?

Coraz więcej kobiet decyduje się na samotne podróże, co wyraźnie wpływa na kształtowanie współczesnych trendów turystycznych. Szczególnie dynamicznie przybywa kobiet powyżej 50. roku życia, które nie czekają już na towarzystwo, by spełniać swoje podróżnicze marzenia.

W ciągu ostatnich pięciu lat globalne wyszukiwania frazy "solo travel for women" (pol. podróże solo dla kobiet) wzrosły o 30 proc. - zauważa BBC.

Mimo rosnącej popularności samotnych podróży, wiele kobiet wciąż obawia się o swoje bezpieczeństwo. Z badania przeprowadzonego w lutym 2026 roku przez Talker Research wynika, że aż 59 proc. ankietowanych kobiet najbardziej niepokoi spacer po zmroku. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują kwestie bezpieczeństwa jako główną przeszkodę w podróżowaniu w pojedynkę.

Nie istnieje jeden globalny wskaźnik bezpieczeństwa dla samotnych podróżniczek, dlatego BBC przenalizowało dane m.in. Women, Peace and Security Index (WPS Index) Uniwersytetu Georgetown (który ocenia kraje pod kątem m.in. bezpieczeństwa) oraz Global Peace Index (raport dotyczący stanu pokoju w poszczególnych państwach), a także relacje kobiet, które już zdecydowały się na samotne wyprawy.

Pięć krajów przyjaznych kobietom podróżującym solo

Kostaryka, znana z przyjaznej atmosfery i wysokiego poziomu szczęścia mieszkańców, zanotowała imponujący awans w zestawieniu WPS Index - z 60. na 34. miejsce. Szczególnie polecane są miejscowości na półwyspie Nicoya, takie jak Santa Teresa czy Nosara, gdzie łatwo nawiązać nowe znajomości podczas lekcji surfingu, zajęć jogi czy w lokalnych kawiarniach. Dla początkujących podróżniczek rekomendowane są zorganizowane aktywności oraz wybór butikowych hoteli (kameralnych obiektów o wysokim standardzie) lub pensjonatów zamiast odosobnionych domów na wynajem. Również karaibskie wybrzeże Kostaryki zachwyca spokojem i otwartością mieszkańców.

Estonia zajmuje 11. miejsce w zestawieniu WPS Index i 24. w Global Peace Index. Kraj wyróżnia się niskim poziomem przestępczości, stabilnością polityczną i wysoką jakością życia. Tallin, ze swoją zabytkową starówką wpisaną na listę UNESCO, jest idealnym miejscem na samotne spacery. Warto odwiedzić także podziemne tunele Kiek in de Kök oraz wybrać się na wycieczkę do parku krajobrazowego Tabasalu, gdzie można cieszyć się spokojem i pięknem przyrody.

Wietnam, zajmujący 38. miejsce w Global Peace Index, jest jednym z najbezpieczniejszych krajów Azji Południowo-Wschodniej dla kobiet podróżujących solo. Podróżniczki w rozmowie z BBC podkreślają serdeczność mieszkańców i łatwość nawiązywania kontaktów, np. podczas wspólnych posiłków czy wycieczek grupowych. Szczególnie polecane jest zakwaterowanie u rodziny goszczącej (ang. homestay), trekkingi z lokalnymi przewodnikami oraz udział w tradycyjnych świętach, co pozwala lepiej poznać kulturę i codzienne życie Wietnamczyków.

Urugwaj awansował w zestawieniu WPS Index z 59. na 35. miejsce, a według Global Peace Index jest drugim najbezpieczniejszym krajem Ameryki Południowej. Podróżniczki doceniają tu swobodną atmosferę i otwartość mieszkańców. Szczególnie polecane są historyczne miasteczko Colonia del Sacramento oraz spokojne plaże Punta del Diablo. W stolicy, Montevideo, warto wybrać się na rowerową przejażdżkę wzdłuż wybrzeża.

Norwegia od lat utrzymuje się w czołówce najbezpieczniejszych krajów świata (3. miejsce w WPS Index). Kraj oferuje nie tylko wysoki poziom ochrony socjalnej, ale też spektakularne krajobrazy. Samotne podróżniczki chwalą sobie łatwość podróżowania, możliwość podziwiania zorzy polarnej czy wyprawy na daleką północ, np. na archipelag Svalbard. Norwegia zachęca do samodzielnych wypraw samochodowych po malowniczych wioskach i wybrzeżach.

Coraz więcej miejsc, gdzie można czuć się bezpiecznie i komfortowo

Samotne podróże kobiet stają się coraz bardziej popularne, a świat oferuje coraz więcej miejsc, gdzie można czuć się bezpiecznie i komfortowo. Kostaryka, Estonia, Wietnam, Urugwaj i Norwegia to kraje, które w 2026 roku szczególnie wyróżniają się pod względem otwartości, bezpieczeństwa i możliwości nawiązywania nowych znajomości.

Kluczem do udanej podróży jest otwartość na nowe doświadczenia i wybór miejsc, które sprzyjają niezależności i poczuciu bezpieczeństwa.