Planując podróż samolotem bierzecie pod uwagę tylko cenę biletu? Portal Airline Ratings publikuje najnowszy ranking najbezpieczniejszych linii lotniczych na świecie na rok 2026. Jakie linie znalazły się wśród światowej elity i co tak naprawdę oznacza bezpieczeństwo w nowoczesnym lotnictwie?

Bezpieczeństwo w przestworzach: które linie lotnicze są liderami w 2026 roku? / Shutterstock

Airline Ratings ogłosiło ranking najbezpieczniejszych linii lotniczych.

Kryteria oceny obejmowały m.in. wskaźniki incydentów, wiek floty, szkolenia i audyty bezpieczeństwa.

W 2026 roku szczególny nacisk położono na zarządzanie turbulencjami.

Obecność w Top 25 oznacza spełnianie rygorystycznych norm i światowy standard bezpieczeństwa.

Zobacz również: Wybrano najlepszą linię lotniczą świata

Najbardziej bezpieczne linie lotnicze świata - nowy ranking na 2026 rok

AirlineRatings.com, uznawana za najbardziej wiarygodne źródło analiz bezpieczeństwa i jakości usług lotniczych, opublikowała ranking najbezpieczniejszych linii lotniczych pełnoserwisowych oraz przewoźników niskokosztowych na rok 2026. Spośród aż 320 monitorowanych linii wyłoniono po 25 w każdej kategorii - to właśnie one zdaniem ekspertów wyznaczają standardy bezpieczeństwa w branży.

Jak oceniano linie lotnicze pod względem bezpieczeństwa?

Ranking Airline Ratings opiera się na rozbudowanej metodologii. Pod uwagę brane są m.in.:

wskaźniki incydentów skorygowane o liczbę lotów,

wiek floty,

poważne incydenty,

szkolenia pilotów,

międzynarodowe audyty bezpieczeństwa.

W tym roku szczególny nacisk położono także na zapobieganie turbulencjom - główną przyczynę urazów podczas lotu.

Top 25 linii pełnoserwisowych - kto rządzi w 2026?

Linie pełnoserwisowe (ang. full-service carriers) to tradycyjni przewoźnicy lotniczy oferujący kompleksowe usługi w cenie biletu, w tym bagaż rejestrowany, catering, wybór miejsca oraz często przesiadki w hubach.

W tegorocznym zestawieniu na czele znalazł się przewoźnik z Zatoki Perskiej - Etihad. Po raz pierwszy właśnie ta linia zdobywa najwyższe laury w tej prestiżowej klasyfikacji. Eksperci podkreślają, że o sukcesie Etihad zadecydowały takie czynniki, jak młoda flota, zaawansowane procedury bezpieczeństwa kokpitu, wzorowe zarządzanie turbulencjami i wyjątkowo niski wskaźnik incydentów.

Top 10 najbezpieczniejszych linii pełnoserwisowych 2026:

1. Etihad

2. Cathay Pacific

3. Qantas

4. Qatar

5. Emirates

6. Air New Zealand

7. Singapore Airlines

8. EVA Air

9. Virgin Australia

10. Korean Air

Najbezpieczniejsze linie niskokosztowe - kto króluje po taniej stronie?

Linie niskokosztowe (ang. low-cost carriers - LCC), znane jako tanie linie lotnicze, to przewoźnicy oferujący bilety w znacznie niższych cenach niż tradycyjne linie. Model ten opiera się na maksymalnej redukcji kosztów operacyjnych: używaniu jednego typu samolotu, braku serwisu pokładowego w cenie, korzystaniu z mniej obleganych lotnisk oraz sprzedaży głównie przez internet.

W kategorii przewoźników niskokosztowych prym wiedzie HK Express - już drugi rok z rzędu. Na uwagę zasługuje spektakularny awans airBaltic do pierwszej dziesiątki.

Top 10 najbezpieczniejszych linii niskokosztowych 2026:

1. HK Express

2. Jetstar Airways

3. Scoot

4. EasyJet Group

5. Southwest

6. airBaltic

7. VietJet Air

8. Wizz Air Group

9. AirAsia Group

10. TUI UK

Co oznacza obecność w Top 25 najbezpieczniejszych linii lotnicznych?

Wszystkie linie z czołowej dwudziestki piątki reprezentują światowy poziom bezpieczeństwa. Nawet jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiały się incydenty - od uderzeń ogonem po pożary na pokładzie - wskaźniki tych zdarzeń są minimalne.

"Rzeczywisty wskaźnik incydentów na lot mieści się w przedziale od 0,002 do 0,09 wśród tych linii, co jest prawdziwym zasługą całej branży" - podkreśla CEO serwisu Airline Ratings, Sharon Petersen.