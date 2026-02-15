Planując podróż samolotem bierzecie pod uwagę tylko cenę biletu? Portal Airline Ratings publikuje najnowszy ranking najbezpieczniejszych linii lotniczych na świecie na rok 2026. Jakie linie znalazły się wśród światowej elity i co tak naprawdę oznacza bezpieczeństwo w nowoczesnym lotnictwie?
- Airline Ratings ogłosiło ranking najbezpieczniejszych linii lotniczych.
- Kryteria oceny obejmowały m.in. wskaźniki incydentów, wiek floty, szkolenia i audyty bezpieczeństwa.
- W 2026 roku szczególny nacisk położono na zarządzanie turbulencjami.
- Obecność w Top 25 oznacza spełnianie rygorystycznych norm i światowy standard bezpieczeństwa.
AirlineRatings.com, uznawana za najbardziej wiarygodne źródło analiz bezpieczeństwa i jakości usług lotniczych, opublikowała ranking najbezpieczniejszych linii lotniczych pełnoserwisowych oraz przewoźników niskokosztowych na rok 2026. Spośród aż 320 monitorowanych linii wyłoniono po 25 w każdej kategorii - to właśnie one zdaniem ekspertów wyznaczają standardy bezpieczeństwa w branży.
Ranking Airline Ratings opiera się na rozbudowanej metodologii. Pod uwagę brane są m.in.:
- wskaźniki incydentów skorygowane o liczbę lotów,
- wiek floty,
- poważne incydenty,
- szkolenia pilotów,
- międzynarodowe audyty bezpieczeństwa.
W tym roku szczególny nacisk położono także na zapobieganie turbulencjom - główną przyczynę urazów podczas lotu.
Linie pełnoserwisowe (ang. full-service carriers) to tradycyjni przewoźnicy lotniczy oferujący kompleksowe usługi w cenie biletu, w tym bagaż rejestrowany, catering, wybór miejsca oraz często przesiadki w hubach.
W tegorocznym zestawieniu na czele znalazł się przewoźnik z Zatoki Perskiej - Etihad. Po raz pierwszy właśnie ta linia zdobywa najwyższe laury w tej prestiżowej klasyfikacji. Eksperci podkreślają, że o sukcesie Etihad zadecydowały takie czynniki, jak młoda flota, zaawansowane procedury bezpieczeństwa kokpitu, wzorowe zarządzanie turbulencjami i wyjątkowo niski wskaźnik incydentów.
- Top 10 najbezpieczniejszych linii pełnoserwisowych 2026:
1. Etihad
2. Cathay Pacific
3. Qantas
4. Qatar
5. Emirates
6. Air New Zealand
7. Singapore Airlines
8. EVA Air
9. Virgin Australia
10. Korean Air
Linie niskokosztowe (ang. low-cost carriers - LCC), znane jako tanie linie lotnicze, to przewoźnicy oferujący bilety w znacznie niższych cenach niż tradycyjne linie. Model ten opiera się na maksymalnej redukcji kosztów operacyjnych: używaniu jednego typu samolotu, braku serwisu pokładowego w cenie, korzystaniu z mniej obleganych lotnisk oraz sprzedaży głównie przez internet.
W kategorii przewoźników niskokosztowych prym wiedzie HK Express - już drugi rok z rzędu. Na uwagę zasługuje spektakularny awans airBaltic do pierwszej dziesiątki.
- Top 10 najbezpieczniejszych linii niskokosztowych 2026:
1. HK Express
2. Jetstar Airways
3. Scoot
4. EasyJet Group
5. Southwest
6. airBaltic
7. VietJet Air
8. Wizz Air Group
9. AirAsia Group
10. TUI UK
Wszystkie linie z czołowej dwudziestki piątki reprezentują światowy poziom bezpieczeństwa. Nawet jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiały się incydenty - od uderzeń ogonem po pożary na pokładzie - wskaźniki tych zdarzeń są minimalne.
"Rzeczywisty wskaźnik incydentów na lot mieści się w przedziale od 0,002 do 0,09 wśród tych linii, co jest prawdziwym zasługą całej branży" - podkreśla CEO serwisu Airline Ratings, Sharon Petersen.