Cztery osoby z polskiej rodziny mieszkającej w Castelfranco Emilia zostały ranne w wyniku sobotniego ataku samochodem na przechodniów w Modenie. W sumie poszkodowanych zostało osiem osób, w tym trzy ciężko. Sprawca został zatrzymany przez świadków i przekazany policji.

Kierowca wjechał w tłum w Modenie. Polska rodzina wśród rannych

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę w centrum Modeny na północy Włoch. Rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów, raniąc osiem osób. Jak poinformowały lokalne władze, cztery z nich to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia.

Burmistrz Castelfranco Emilia, Gianni Gargano, przekazał, że dwie z czterech rannych osób już opuściły szpital. W niedzielę odwiedził dom polskiej rodziny, by osobiście przekazać jej wyrazy wsparcia i solidarności.

Rannych oraz personel medyczny odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni. Szefowa rządu w związku z dramatycznym wydarzeniem odwołała zaplanowaną na niedzielę wizytę na Cyprze.

Rzecznik polskiego MSZ, Maciej Wewiór, potwierdził, że wśród poszkodowanych jest obywatelka Polski. Polski konsul pozostaje w stałym kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa ranna Polka.

Sprawca zatrzymany przez świadków

Według informacji przekazanych przez włoskie media, sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna pochodzący z rodziny imigrantów z Maroka, który leczył się psychiatrycznie. Po ataku został schwytany przez grupę mężczyzn, którzy przekazali go policji. W trakcie zatrzymania napastnik zranił nożem jednego z interweniujących.

Śledztwo w sprawie okoliczności i motywów ataku prowadzi włoska policja.