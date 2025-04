Holenderska Służba Wywiadu Wojskowego i Bezpieczeństwa (MIVD) ujawniła, że w ubiegłym roku doszło do pierwszego "potwierdzonego rosyjskiego aktu sabotażu" przeprowadzonego przez hakerów z Rosji. Szczegółów dotyczących zaatakowanego obiektu nie ujawniono.

Holendrzy potwierdzili atak rosyjskich hakerów / Shutterstock

Holenderski wywiad potwierdził pierwszy rosyjski akt sabotażu cybernetycznego w kraju.

Atak nie wyrządził szkód, ale hakerzy próbowali też zakłócić wybory europejskie.

Rosyjskie cyberataki są coraz częstsze i bardziej zaawansowane, z użyciem sztucznej inteligencji.

Z dalszej części artykułu dowiesz się, dlaczego Holandia jest interesującym celem dla Rosji.

Atak sabotażowy nie spowodował żadnych szkód - podała służba w dorocznym raporcie. Rosyjscy hakerzy próbowali również zakłócić możliwość głosowania Holendrów w wyborach europejskich, atakując strony internetowe partii politycznych.

Zdaniem MIVD rosyjskie cyberataki są coraz częstsze, a także bardziej ryzykowne. Portal dodał, że w cyfrowych operacjach wpływu - takich jak kampania szerzenia prorosyjskich nastrojów w mediach społecznościowych - Moskwa coraz chętniej sięga po sztuczną inteligencję.

Ataków ma być więcej

MIVD spodziewa się nasilenia ataków i działań rosyjskiego wywiadu, nawet jeśli wojna z Ukrainą się zakończy.

Holandia jest dla Moskwy interesującym celem - podkreślił NL Times, wymieniając holenderskie wsparcie dla Ukrainy, kluczowy port w Rotterdamie i zaawansowany sektor high-tech. Rosja próbowała również zmapować holenderską infrastrukturę podwodną na Morzu Północnym - przekazał portal.

Minister obrony chce wzmocnienia sił zbrojnych

W polityce międzynarodowej i w kwestii sojuszy zachodzą burzliwe zmiany. Podważają one pewniki, na których do niedawna mogliśmy polegać i którym mogliśmy ufać — powiedział szef MIVD Peter Reesink. Prędkość, z jaką to się dzieje, i potencjalny wpływ na nasze bezpieczeństwo, są bezprecedensowe - dodał.

Minister obrony Ruben Brekelmans ocenił, że według raportu wywiadu Holandia jest obecnie w "szarej strefie" między wojną a pokojem. Zadanie jest jasne. Już (teraz) każdego dnia musimy bronić się przed atakami cybernetycznymi, szpiegostwem i próbami sabotażu w Holandii. Musimy wzmocnić nasze zdolności wojskowe — powiedział, dodając, że konieczne jest "szybkie wzmocnienie sił zbrojnych i przemysłu obronnego".