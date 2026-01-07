Magdalena Fręch za burtą tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kortach w australijskim Brisbane. Polka przegrała z rozstawioną z numerem dziewiątym Czeszką Lindą Noskovą 7:6 (7-5), 4:6, 4:6. Spotkanie trwało dwie i pół godziny.

Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Brisbane, przegrywając z Lindą Noskovą 7:6 (7-5), 4:6, 4:6.

Fręch zajmuje 59. miejsce w światowym rankingu, a Noskova jest 12. rakietą świata i była rozstawiona z numerem 9.

To był czwarty pojedynek obu tenisistek - Fręch wygrała tylko raz, w 2021 roku.

W pierwszej rundzie turnieju Fręch pokonała Marketę Vondrousovą po trzyipółgodzinnym meczu.

Pojedynek z 12. w klasyfikacji tenisistek 21-letnią Noskovą był równie zacięty, ale tym razem bez happy endu. W pierwszej partii Fręch odskoczyła na 3:0, ale rywalka szybko odrobiła straty i konieczny był tie-break. Polka przegrywała w nim już 2-4, ale później odwróciła jego losy i wygrała 7-5.

Dwie kolejne partie miały także wyrównany przebieg, a decydujące okazały się przełamania wyżej notowanej zawodniczki w 10. gemach, po których mogła cieszyć się ze zwycięstwa 6:4.

Był to czwarty mecz tych tenisistek i trzeci triumf Czeszki. Fręch wygrała tylko ich pierwsze starcie w 2021 roku w imprezie rangi ITF w Pradze.

Wynik meczu 2. rundy:

Linda Noskova (Czechy, 9) - Magdalena Fręch (Polska) 6:7 (5:7), 6:4, 6:4