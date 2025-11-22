Amerykański niszczyciel USS Stockdale zmusił rosyjski tankowiec Seahorse, objęty sankcjami Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, do zmiany kursu podczas próby dostarczenia paliwa do Wenezueli – poinformowała agencja Bloomberg.

Amerykański niszczyciel trzykrotnie zablokował rosyjski tankowiec płynący do Wenezueli (Zdjęcie ilustracyjne) / CHINE NOUVELLE/SIPA / East News

Amerykański niszczyciel USS Stockdale trzykrotnie uniemożliwił rosyjskiemu tankowcowi Seahorse, objętemu sankcjami, dostarczenie rozcieńczalników do Wenezueli.

Wenezuela, uzależniona od ich importu, który umożliwia jej przetwarzanie swojej ropy, po wstrzymaniu dostaw z USA korzysta głównie z rosyjskich zasobów.

Zdaniem ekspertów działania USA mają na celu zwiększenie presji na reżim Nicolasa Maduro i ograniczenie eksportu ropy, kluczowego dla wenezuelskiej gospodarki.

Według raportu pierwsza próba dotarcia tankowca do wenezuelskich rafinerii miała miejsce 13 listopada. Gdy statek zbliżał się do wód terytorialnych Wenezueli, na jego trasie pojawił się amerykański okręt wojenny, co zmusiło rosyjską jednostkę do skierowania się w stronę Kuby. Tankowiec podejmował jeszcze dwie kolejne próby, jednak za każdym razem interweniował USS Stockdale, uniemożliwiając dostawę.

Rosyjskie dostawy są Wenezuelczykom wielce potrzebne. W tle konflikt z USA

Seahorse, który wielokrotnie zmieniał banderę, jest jednym z czterech rosyjskich statków dostarczających rozcieńczalniki do Wenezueli. Kraj ten, mimo ogromnych zasobów ropy naftowej, potrzebuje lżejszych produktów naftowych do jej przetwarzania (wenezuelska ropa jest bowiem mulista i zasiarczona). Wcześniej Wenezuela otrzymywała je od amerykańskiego Chevronu, jednak po wstrzymaniu sprzedaży przez administrację Donalda Trumpa, stała się zależna od rosyjskich dostaw.

Eksperci podkreślają, że działania USA to element presji na reżim Nicolasa Maduro. Zmniejszenie eksportu ropy może poważnie zaszkodzić wenezuelskim władzom, ponieważ to praktycznie jedyny towar eksportowy kraju - ocenił Mark Cancian z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie.

Od września Stany Zjednoczone rozmieściły w pobliżu Wenezueli znaczne siły morskie, w tym lotniskowiec USS Gerald R. Ford.

Amerykanie informują także o zniszczeniu około 20 łodzi, które miały przewozić narkotyki do USA.