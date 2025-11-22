Rosja mogłaby dzięki amerykańskiemu planowi pokojowemu dla Ukrainy zyskać bez walki obszar równy niemal terytorium Luksemburga - ocenia francuska agencja prasowa AFP. Agencja wyciąga te wnioski na podstawie analizy danych Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) w Waszyngtonie.

Amerykański plan pokojowy dla Ukrainy zakłada oddanie Rosji bez walki około 2300 km2 terytorium, czyli niemal tyle, ile wynosi powierzchnia Luksemburga.

Ukraina miałaby wycofać się z części obwodu donieckiego (prawie 5000 km2) i ługańskiego (45 km2), tworząc tam strefę zdemilitaryzowaną.

Moskwa zrzekłaby się w zamian kontroli nad około 2000 km2 w obwodzie charkowskim, 450 km2 w dniepropietrowskim, 300 km2 w sumskim oraz 20 km2 w czernihowskim.

Według szacunków, Ukraina straciłaby łącznie około 20 proc. swojego terytorium, a odzyskałaby mniej niż 0,5 procent.

AFP ocenia, że według założeń planu armia ukraińska miałaby wycofać się z terenów, które obecnie kontroluje, oddając Rosji - bez jednego strzału - 2300 km2, co równa się niemal obszarowi Luksemburga (2590 km2).

Kijów miałby ponadto zrzec się terenów w obwodzie donieckim, które obecnie są pod kontrolą ukraińską. Miałyby być one bowiem przeznaczone do utworzenia strefy zdemilitaryzowanej. Ukraina miałaby zrezygnować też z niewielkiego obszaru w obwodzie ługańskim. Według szacunków AFP są to obszary, o powierzchni, odpowiednio: prawie 5 tys. km2 (obwód doniecki) i 45 km2 (obwód ługański).



W zamian - według ocen AFP - Moskwa zrzekłaby się blisko 2 tys. km2, do których rości sobie prawo bądź które przynajmniej częściowo kontroluje w obwodzie charkowskim, 450 km2 - w obwodzie dniepropietrowskim, 300 km2 - w obwodzie sumskim i 20 km2 - w obwodzie czernihowskim.



Ogółem więc plan zaproponowany przez Waszyngton zatwierdziłby utratę przez Ukrainę 20 proc. jej terytorium (Krymu, Donbasu, regionów kontrolowanych przez Rosję w obwodach: chersońskim i zaporoskim). W zamian Ukraina odzyskałaby mniej niż 0,5 procenta - ocenia AFP.

28-punktowy plan, Ukraina ma czas do czwartku

Portal Axios opublikował w czwartek szczegóły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy , negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium. Plan mówi też o konieczności stacjonowania zachodnich myśliwców w Polsce.

Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla radia Fox News potwierdził doniesienia, że dał Ukrainie czas do czwartku na to, by zgodziła się na ten plan . Miałem wiele deadline'ów, ale jeśli sprawy idą dobrze, przedłuża się deadline'y. Ale to czwartek. Myślimy, że to odpowiedni czas - podkreślił.

Odpowiadając na komentarz prowadzącego, że plan pokojowy dla Ukrainy zakłada oddanie przez Ukrainę części terytorium, które wciąż jest pod jej kontrolą, uznał, że "straci je w bardzo krótkim czasie". Tracą terytorium. Chcemy jednego: chcemy, by zakończyło się zabijanie - dodał.