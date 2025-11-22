Siedem ton kokainy przejęła ostatnio portugalska policja. Stało się to na Atlantyku. Narkotyki podróżowały na pokładzie dwóch statków rybackich. W akcji pomogła marynarka wojenna i siły powietrzne Portugalii.

W operacji zatrzymano 10 obcokrajowców, a statki zostały zatowarowane narkotykami u wybrzeży Brazylii i miały dostarczyć ładunek na brzeg przy użyciu szybkich łodzi motorowych.

Akcja została przeprowadzona na wodach pod portugalską jurysdykcją przy wsparciu służb z Wielkiej Brytanii, USA i Brazylii.

Portugalska policja sprecyzowała, że operacja przejęcia ładunku narkotyków została przeprowadzona na wodach znajdujących się pod portugalską jurysdykcją, na pełnym morzu, prawie 2 tys. km od Lizbony.

Podczas akcji zatrzymano 10 członków załogi obu jednostek, którzy zostali przetransportowani do Funchal, stolicy portugalskiej wyspy Madera. Wszyscy są obcokrajowcami.

Ustalono, że oba statki rybackie, które transportowały kokainę, zostały zatowarowane narkotykami u brzegów Brazylii.

Inspektorzy portugalskiej policji potwierdzili, że załadunek kokainy przeprowadzono przy użyciu szybkich łodzi motorowych z dala od lądu. Dostarczenie narkotyków na brzeg miało odbyć się tą samą metodą.

W obławie na przemytników kokainy Portugalia otrzymała wsparcie od służb bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, USA oraz Brazylii.