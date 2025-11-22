Noc z soboty na niedzielę. Znów spadnie śnieg i nawet minus 10 na termometrach

W nocy z soboty na niedzielę na południowym wschodzie i częściowo na wschodzie utrzyma się całkowite zachmurzenie z opadami śniegu. Na Podkarpaciu i w Małopolsce pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 8 cm, a w górach nawet do 12 cm.

Na pozostałym obszarze - zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Lokalnie mogą pojawić się marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza do -4 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, do -1 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie i miejscami nad morzem. Na północy możliwy spadek nawet do -10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na południowym wschodzie z północy i północnego wschodu, na północy i zachodzie z południa i południowego zachodu. W Karpatach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na niedzielę. Śnieg nie odpuści

W niedzielę śnieg nie odpuści mieszkańcom wschodniej połowy Polski. Zachmurzenie będzie tam przeważnie całkowite, a opady śniegu mogą mieć miejscami umiarkowane natężenie. Od Śląska przez Małopolskę, Świętokrzyskie, Podkarpacie po Lubelszczyznę - przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 8 cm. Rano lokalnie możliwe są marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od -3 stopnia Celsjusza do 1 stopnia, a w rejonach podgórskich Karpat -4 stopnie. Wiatr na wschodzie kraju słaby i umiarkowany z kierunków północnych, na zachodzie słaby, południowo-wschodni i południowy.

Noc z niedzieli na poniedziałek: Mróz i śnieg

W nocy we wschodniej połowie Polski zachmurzenie całkowite i zanikające opady śniegu, które najdłużej utrzymają się na północnym wschodzie - tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a w Bieszczadach nawet o 7 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, ale w drugiej połowie nocy na zachodzie stopniowo wzrastające do dużego - nad ranem możliwe słabe opady śniegu.

Temperatura minimalna spadnie do -10 stopni Cejslusza miejscami w Małopolsce, -8 stopni do -4 stopni na przeważającym obszarze, do -3 stopni nad morzem i na krańcach wschodnich. W kotlinach i dolinach karpackich nawet do -14 stopni. Wiatr na ogół słaby, na wybrzeżu i wysoko w górach porywisty, z kierunków południowych. W Karpatach w porywach do 65 km/h, co może powodować zamiecie śnieżne.