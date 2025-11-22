Przed nami prawdziwie zimowy weekend - śnieg, niska temperatura i lokalne zawieje dadzą się we znaki szczególnie mieszkańcom południowego wschodu i wschodniej Polski. Sprawdźcie, czego spodziewać się w najbliższych godzinach!
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Sobota przyniesie całkowite zachmurzenie i opady śniegu na południowym wschodzie i wschodzie kraju. Na początku dnia śnieg może padać umiarkowanie, potem opady będą słabnąć i stopniowo zanikać. Wyjątkiem pozostaną Karpaty, gdzie śnieg utrzyma się przez cały dzień, choć o mniejszym natężeniu. Miejscami przybędzie od 4 do 7 cm białego puchu.
Na pozostałym obszarze kraju pogoda będzie łaskawsza - zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na północnych krańcach, szczególnie na wybrzeżu, możliwe są przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.
Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza do 3 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich Karpat będzie jeszcze chłodniej: od -5 do -2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany - na zachodzie i północy z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie przeważnie z północy. Wysoko w Karpatach spodziewane są porywy wiatru, które mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.