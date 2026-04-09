​Rosyjski Sąd Najwyższy uznał ruch Memoriał za organizację ekstremistyczną - podały w czwartek rosyjskie media. O wydanie takiej decyzji zwróciło się do sądu ministerstwo sprawiedliwości. Wcześniej, bo w 2021 roku rosyjskie władze zlikwidowały dwie główne struktury Stowarzyszenia Memoriał, odpowiadającego za obronę praw człowieka i badanie zbrodni totalitaryzmu sowieckiego. W czwartek w Moskwie w siedzibie niezależnej "Nowej Gaziety" przeprowadzono rewizję. Do redakcji weszli zamaskowani funkcjonariusze służb.

Pikieta pod ambasadą Rosji w Polsce w obronie Stowarzyszenia Memoriał / Tomasz Gzell / PAP

Za "ekstremistyczny" przez Rosyjski Sąd Najwyższy uznano "międzynarodowy ruch społeczny Memoriał". Żadna organizacja związana ze Stowarzyszeniem Memoriałem - jedną z najbardziej zasłużonych organizacji społecznych w Rosji - nie nosi takiej nazwy.

Zdaniem działaczy stowarzyszenia to celowy ruch. Działacze Memoriału uważają, że nieprecyzyjna nazwa została użyta we wniosku ministerstwa sprawiedliwości po to, by władze używały jej w odniesieniu do wszystkich organizacji i projektów, które uznają za powiązane z Memoriałem - zauważył niezależny rosyjski portal Nowaja Gazieta Jewropa.

To nie pierwsze represje reżimu wobec Memoriału

W 2021 roku władze Rosji zlikwidowały dwie główne struktury Stowarzyszenia Memoriał: odpowiadającą za obronę praw człowieka i badanie zbrodni totalitaryzmu sowieckiego. Wcześniej zostały one uznane za "agentów zagranicznych". Stało się tak odpowiednio w 2014 i 2016 roku. Uznanie Memoriału za organizację ekstremistyczną stanowi - według obserwatorów - kulminację presji państwa na tę organizację i będzie oznaczać całkowity zakaz działalności na terytorium Rosji, a za współpracę z nią będzie grozić odpowiedzialność karna.

Moskwa: Rewizja w siedzibie niezależnej gazety

Także w czwartek niezależna rosyjska gazeta "Nowaja Gazieta" poinformowała, że w jej moskiewskiej siedzibie doszło do rewizji. Adwokaci nie zostali dopuszczenie do pomieszczeń redakcji, gdzie znajdują się również niektórzy pracownicy. Gazeta tłumaczy, że nie zna powodu rewizji.

Na swoim koncie w serwisie Telegram z kolei przedrukowała doniesienia państwowego rosyjskiego portalu RIA, który twierdzi, że rewizje mogą być związane ze sprawą dotyczącą nielegalnego wykorzystania danych osobowych. Redakcja "Nowej Gaziety" poinformowała, że zamaskowani funkcjonariusze służb siłowych pojawili się w jej biurze około południa czasu moskiewskiego (godz. 11 w Polsce).