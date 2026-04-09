​Awaria kanalizacji spowodowała zalanie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Endokrynologicznej szpitala w Turku w województwie wielkopolskim. Dyrektor szpitala Jacek Sawicki zapewnił, że praca oddziału jest reorganizowana. "Cięższe przypadki kierowane są do ościennych placówek" - przekazał.

Oddział szpitala w Turku został zalany, zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do awarii doszło w stacji dializ prowadzonej przez prywatnego przedsiębiorcę znajdującej się na piętrze nad oddziałem chirurgii turkowskiego szpitala. Dyrektor szpitala Jacek Sawicki przekazał, że oddział został zalany i doszło na nim do uszkodzeń, m.in. kasetonów. Właściciel stacji poinformował szpital, że naprawa awarii wymaga wymiany całego pionu kanalizacji.

"Praca oddziału jest reorganizowana"

Stan oddziału został oceniony przez pracowników sanepidu i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W związku z wymaganym remontem praca oddziału jest obecnie reorganizowana. Sawicki poinformował także, że wszyscy przebywający na oddziale pacjenci zakończyli leczenie i zostali wypisani do domów.

Obecnie szpital przyjmuje jedyne lżejsze, doraźne przypadki chirurgiczne, np. rozcięcia. Pacjenci z poważniejszymi problemami kierowani są do ościennych placówek w Kole i Koninie.

Dyrektor szpitala zapewnił, że oddział nie zawiesił swojego funkcjonowania.

Szpital zabezpieczy każdemu zgłaszającemu się pacjentowi dostęp do należnych świadczeń zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta - poinformował Sawicki. W tym trybie oddział ma pracować co najmniej do końca miesiąca. Do normalnego funkcjonowania - według szacunków dyrektora - może powrócić tuż przed lub po długim weekendzie majowym.