Brazylijska policja federalna dokonała największej w historii kraju konfiskaty złota. W ciągu kilku dni funkcjonariusze przejęli ponad 140 kg kruszcu pochodzącego z nielegalnych kopalń w Amazonii. Złoto miało trafić do Chin, które – według ekspertów – gromadzą rezerwy, by wzmocnić swoją pozycję na światowym rynku finansowym.

ekordowa konfiskata złota w Brazylii. Policja przechwytuje ponad 140 kg kruszcu z nielegalnych kopalń w Amazonii / Shutterstock

Największa konfiskata złota w historii Brazylii

Brazylijskie media poinformowały, że 4 sierpnia br. federalna policja drogowa zatrzymała w stanie Roraima półciężarówkę, w której ukryto aż 103 kg złota. Pojazdem kierował miejscowy przedsiębiorca podróżujący z żoną, znaną influencerką. Do przeszukania doszło podczas rutynowej kontroli drogowej - powodem były nieaktualne dokumenty samochodu.

Dwa dni później, podczas kolejnej kontroli w pobliżu miejscowości Altamira w stanie Para, policjanci znaleźli kolejne 40 kg złota ukryte w innym pojeździe.

Według brazylijskiej policji federalnej tegoroczne konfiskaty złota o nieudokumentowanym pochodzeniu mają rekordowy charakter. Dla porównania, w 2023 roku przejęto nieco ponad 23 kg takiego kruszcu, a w 2024 roku - już ponad 48 kg.

Złoto z nielegalnych kopalń trafia do Chin

Śledztwa prowadzone przez brazylijską prokuraturę potwierdzają, że złoto pochodzi z nielegalnych kopalń, głównie z terenów amazońskiej puszczy.

Większość kruszcu trafia następnie do Chin. Kilka dni temu na lotnisku Guarulhos w São Paulo policja zatrzymała kobietę, która próbowała przewieźć do Hongkongu cztery kilogramy czystego złota.

W ubiegłym miesiącu na tym samym lotnisku skonfiskowano paczkę z półtora kilograma złotych łańcuszków, które pasażerka próbowała wywieźć do Chin.

Brazylijskie media zwracają uwagę, że zjawisko określane jako "chińska gorączka złota" nie ogranicza się wyłącznie do Brazylii. Według francuskiej Fundacji Badań Strategicznych Chiny zgromadziły już prawdopodobnie 10 procent światowych rezerw złota.

Jak podaje dziennik "Folha de Sao Paulo", strategicznym celem Pekinu jest zwiększenie wpływu na międzynarodowy system walutowy i zmniejszenie zależności od amerykańskiego dolara.