Na złotego guldena z czasów średniowiecza natrafili miłośnicy historii z Kamienia Pomorskiego. Podczas poszukiwań artefaktów odkryli niezwykle cenną monetę – złotego reńskiego guldena arcybiskupa i elektora Trewiru. Numizmat pochodzi z XV wieku i robi wrażenie.

Szczerozłotą monetę na polu odnalazł pan Daniel / Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej /

Tego wyjątkowego odkrycia dokonał Daniel Kwaśniak vel Kwaśniewski, pasjonat historii i członek Stowarzyszenia im Św. Korduli z Kamienia Pomorskiego. Podczas legalnych poszukiwań z użyciem wykrywacza metalu udało się mu natrafić na prawdziwy rarytas.

Moneta leżała w warstwie ornej, na głębokości około 10 centymetrów. Po oględzinach okazało się, że historyk znalazł złotego reńskiego guldena arcybiskupa Ottona von Ziegenheina - arcybiskupa i elektora Trewiru, urzędującego od 1419 r. do 1430 r. Moneta ma średnicę 28 mm i grubość 0,7 mm.

To złoty gulden biskupa Trewiru z XV wieku. / Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej /

Moneta zachowała się w doskonałym stanie, co czyni odkrycie jeszcze bardziej wyjątkowym. Na awersie monety w centralnym miejscu widnieje przedstawienie arcybiskupa Ottona von Ziegenheina w stroju liturgicznym, z pastorałem w jednej ręce i krzyżem w drugiej. Wizerunek otacza łacińska inskrypcja OTTONIS / ARCPI''TR' , oznaczająca "Otto Arcybiskup Trewiru". Po bokach umieszczono symbole religijne charakterystyczne dla arcybiskupstwa w Trewirze, podkreślające jego władzę duchową - opowiada Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Na rewersie można zobaczyć tarczę herbową arcybiskupstwa otoczoną ozdobnym okręgiem. W otoku monety widnieje inskrypcja "MOnETA-nOVA-AVREA-OVEN", oznaczająca "Nowa złota moneta Offenbachu" - dodaje Grzegorz Kurka.

Odkrycie złotego guldena w Polsce jest wydarzeniem unikalnym. Historycy uważają, że jest to dowód na intensywne kontakty handlowe i polityczne Pomorza z centralną Europą w XIV wieku. Moneta mogła trafić na teren Księstwa Pomorskiego jako element wymiany handlowej. Nie można wykluczyć również, że była częścią większego skarbu, który mógł zostać ukryty podczas konfliktów zbrojnych. Odkrycie złotego guldena arcybiskupa Ottona von Ziegenheina to również kolejny dowód na bogatą historię tego regionu i jego znaczenie w średniowiecznej Europie - mówi dyrektor muzeum.

To złoty gulden arcybiskupa Trewiru z XV wieku. / Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej /

Otton, bisku Trewiru, jako jedna z kluczowych postaci politycznych i religijnych Świętego Cesarstwa Rzymskiego emitował złote guldeny, które miały ogromną wartość, zarówno materialną, jak i symboliczną.

Ta niezwykle cenna moneta trafiła do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. To już trzecia złota moneta w zbiorach tej instytucji. W 2014 roku na ulicy Marii Konopnickiej podczas remontu chodnika odkryto złotą monetę Fryderyka Wilhelma II datowaną na 1794 rok, druga złota moneta została odkryta w lutym 2024 roku przy ulicy Okrzei. Był to złoty dukat datowany na 1777. Został wybita na terenie Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich.