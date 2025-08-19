Władimir Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu pokojowego, tj. na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim - potwierdziła we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek po rozmowach z Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami europejskimi, że jest w trakcie aranżowania spotkania ukraińskiego prezydenta z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny.

"Miałem bardzo udane spotkanie z wybitnymi gośćmi (...), które zakończyło się kolejnym spotkaniem w Gabinecie Owalnym. Podczas spotkania omówiliśmy gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez różne kraje europejskie w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Wszyscy są bardzo zadowoleni z możliwości pokoju dla Rosji i Ukrainy" - napisał Trump po zakończeniu spotkania w Białym Domu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że zadzwonił do prezydenta Putina i "rozpoczął przygotowania do spotkania prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone".

"Po tym spotkaniu będziemy mieli trójstronne (spotkanie), w którym wezmą udział obaj prezydenci i ja" - stwierdził.

Jego zdaniem poniedziałkowe spotkanie w Waszyngtonie było dobrym pierwszym krokiem ku zakończeniu wojny.

Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim

We wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła, że "Władimir Putin odpowiedział i zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu pokojowego, tj. na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim".

Jak dodała, sekretarz stanu USA Marco Rubio, wiceprezydent J.D. Vance i specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff będą koordynować działania z Ukrainą i Rosją, by do spotkania Putina i Zełenskiego doszło jak najszybciej.

Podkreśliła, że po spotkaniu dwustronnym może odbyć się szczyt trójstronny z udziałem prezydenta Trumpa.

Władimir Putin podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej z Trumpem zasugerował, że jego spotkanie z Zełenskim mogłoby się odbyć w Moskwie - podała we wtorek agencja AFP.

Dodano jednak, że nie zgodził się na to prezydent Ukrainy. Biały Dom - jako miejsce rozmów pokojowych Trump-Zełenski-Putin - widzi Budapeszt.

"Amerykańskich żołnierzy nie będzie na terytorium Ukrainy"

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła również, że "amerykańskich żołnierzy nie będzie na terytorium Ukrainy, ale USA mogą pomóc w działaniach koordynacyjnych; możliwe są też inne środki w ramach gwarancji bezpieczeństwa".

Pytana o to, czy Rosja zgodzi się na obecność sił NATO na terytorium Ukrainy, zaznaczyła, że prezydent USA Donald Trump prowadzi rozmowy na ten temat z liderami Rosji i Ukrainy.

Leavitt dodała, że opracowane mają zostać ramy gwarancji bezpieczeństwa, które będą do zaakceptowania przez strony i które pomogą w zagwarantowaniu długotrwałego pokoju.

Szczyt Trump-Zełenski-Putin. Macron wskazuje na Genewę

Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w wywiadzie dla telewizji LCI, że spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem powinno odbyć się w Europie. Na miejsce rozmów zaproponował Genewę, argumentując, że Szwajcaria jest państwem neutralnym.

To będzie kraj neutralny, a więc być może Szwajcaria - ja opowiadam się za Genewą - albo też inny kraj - powiedział Macron w wywiadzie wyemitowanym we wtorek. Przypomniał, że miejscem poprzednich rozmów był Stambuł.

Jak dodał, szczyt trójstronny (z udziałem również prezydenta USA Donalda Trumpa - przyp. red.) mógłby odbyć się na początku września, więc kluczowe będą najbliższe dwa tygodnie.