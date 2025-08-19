Norweski Urząd Lotnictwa wydał ostrzeżenia dla pilotów latających w przestrzeni powietrznej należącego do Norwegii archipelagu. Systemy naprowadzania i lokalizacji oparte o GPS mają być zakłócane od początku lipca. Służbom nie udało się dotychczas ustalić źródła zakłóceń.

Zakłócenia sygnału GPS na położonym za kołem polarnym Svalbardzie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Poważne zakłócenia w działaniu aparatury nawigacyjnej zostały stwierdzone już 8 lipca. Miały polegać na fałszowaniu odczytów odbiorników GPS i podawaniu niewłaściwych danych lokalizacyjnych.

Luftfartstilsynet, urząd nadzoru lotniczego w Norwegii, wydał ostrzeżenia NOTAM dla obszaru Svalbardu. Są ona publikowane, gdy loty nad danym terenem mogą być narażone na trudności nawigacyjne lub są związane ze szczególnym ryzykiem.

Niebezpieczeństwo dla lotów pasażerskich

Korzystanie z fałszywych danych w trakcie startu czy lądowania może być szczególnie niebezpieczne dla samolotów pasażerskich obsługujących regularne połączenia między Svalbardem a Oslo i Tromsoe. Stanowić może też dodatkowe ryzyko dla lotów medycznych między archipelagiem a oddalonym o niemal 1000 km najbliższym szpitalem.

Źródło zakłóceń nieznane

Serwis “Barents Observer" we wtorek zwrócił uwagę, że rosyjskie techniki walki elektronicznej, takie jak zagłuszanie i fałszowanie odczytów, szczególnie nasiliły się nad Svalbardem po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Norweski Urząd Łączności nie był w stanie określić źródeł obecnych zakłóceń.

Najbliższa rosyjska baza lotnicza znajduje się w odległości 700 km od norweskich wysp.