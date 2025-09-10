Podkreśliła, że sekretarz generalny NATO Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a Sojusz prowadzi z nimi ścisłe konsultacje.

Agencja Reutera, powołując się na źródła w NATO, przekazała, że Sojusz nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku. Dodano natomiast, że "Rada Północnoatlantycka omówi w środę reakcję Sojuszu na drony, które wtargnęły w nocy na terytorium Polski".

Przekazano także, że w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną uruchomiono polskie F-16, holenderskie F-35 i włoskie samoloty AWACS.

Polska zestrzeliła drony. Nadleciały z Rosji

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.