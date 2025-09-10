NATO nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku - przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jednocześnie przekazano, że wstępne dane wskazują na to, że "wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski było celowe".
Głos w sprawie bezprecedensowych wydarzeń na polskim niebie, od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy w lutym 2022 roku, zabrała w mediach społecznościowych rzeczniczka NATO Alison Hart.
"Ostatniej nocy wiele dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną i napotkało na opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej" - napisała na X-ie.