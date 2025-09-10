NATO nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku - przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jednocześnie przekazano, że wstępne dane wskazują na to, że "wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski było celowe".

Głos w sprawie bezprecedensowych wydarzeń na polskim niebie, od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy w lutym 2022 roku, zabrała w mediach społecznościowych rzeczniczka NATO Alison Hart.  

"Ostatniej nocy wiele dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną i napotkało na opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej" - napisała na X-ie.

Podkreśliła, że sekretarz generalny NATO Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a Sojusz prowadzi z nimi ścisłe konsultacje. 

Agencja Reutera, powołując się na źródła w NATO, przekazała, że Sojusz nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku. Dodano natomiast, że "Rada Północnoatlantycka omówi w środę reakcję Sojuszu na drony, które wtargnęły w nocy na terytorium Polski".

Przekazano także, że w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną uruchomiono polskie F-16, holenderskie F-35 i włoskie samoloty AWACS. 

Polska zestrzeliła drony. Nadleciały z Rosji

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.

