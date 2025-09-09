W obliczu zbliżających się rosyjsko-białoruskich manewrów wojskowych Zapad-2025 Litwa znacząco zaostrza środki bezpieczeństwa na swoich granicach z Białorusią i Rosją. Państwowa Straż Graniczna zapowiada wzmożone patrole, ścisłą kontrolę oraz współpracę z wojskiem i organizacjami paramilitarnymi, by zminimalizować ryzyko prowokacji i naruszeń granicy podczas ćwiczeń, w których udział może wziąć nawet 30 tysięcy żołnierzy.

Litewscy strażnicy graniczni (zdjęcie ilustracyjne) / AA/ABACA / PAP/Abaca

"Będzie prowadzona jeszcze bardziej aktywna obserwacja granicy, patrolowanie. Zostaną zastosowane środki kontroli granicznej nie tylko przez siły Państwowej Straży Granicznej, ale również przy udziale struktur systemu obrony terytorialnej oraz Litewskiego Związku Strzelców" - napisano w komunikacie, opublikowanym we wtorek przez litewskich pograniczników.

Państwowa Straż Graniczna podkreśliła, że "istnieje prawdopodobieństwo naruszenia granic i prowokacji wobec Litwy" podczas rosyjsko-białoruskich manewrów. Dlatego "zapewniona zostanie szybka reakcja na ewentualne incydenty różnego rodzaju, wykorzystując zarówno wzmocnione siły, jak i dodatkowe środki techniczne kontroli granicznej, wywiadu kryminalnego i inne środki oraz istniejącą infrastrukturę".

W ramach manewrów Zapad-2025, których aktywna faza przewidziana jest w dniach 12-16 września, Państwowa Straż Graniczna podejmie również dodatkowe działania w zakresie wymiany informacji i koordynacji działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Na drogach ustawili tzw. zęby smoka

Media przypomniały, że Litwa przed kilkoma tygodniami już zamknęła przestrzeń powietrzną wzdłuż części granicy z Białorusią, a w ubiegłym tygodniu zakończyła wzmacnianie dróg do przejść granicznych z Białorusią i Rosją. Barierę przeciwczołgową, tzw. zęby smoka, ustawiono w 19 punktach.

W ocenie wiceministra obrony Litwy Tomasa Godliauskasa w rosyjsko-białoruskich manewrach weźmie udział nie więcej niż 30 tys. żołnierzy - 6-8 tys. na terytorium Białorusi, kilka tysięcy w należącym do Rosji obwodzie królewieckim, a pozostali w jednostkach zlokalizowanych w głębi terytorium Rosji.