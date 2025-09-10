Amerykański kongresmen Joe Wilson nazwał wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję "aktem wojny" i wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa do przyjęcia sankcji, które doprowadzą Rosję do bankructwa. "Rosja atakuje NATO-wskiego sojusznika Polskę z użyciem irańskich dronów shahed mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom NATO za ich szybką odpowiedź na trwającą niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i produktywnym krajom” - napisał Wilson na platformie X.

Prezydent USA Donald Trump (zdjęcie poglądowe) / CARLOS BARRIA / POOL / PAP/EPA

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron, które pojawiły się na polskim niebie w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Roj dronów na polskim niebie. "Trwa operacja"

Wojsko Polskie natychmiast podjęło działania mające na celu identyfikację i neutralizację zagrożenia. W rejonach przygranicznych wprowadzono najwyższy poziom gotowości, zaś cztery lotniska zostały zamknięte. Służby zaapelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Po godz. 4 szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła przekazał na X, że operacja jest wciąż w toku i poprosił o cierpliwość w zakresie informowania. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zaapelował z kolei o poleganie na komunikatach Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i bycie wyczulonym na dezinformację.

Zareagował także premier Donald Tusk, który poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem RP Karolem Nawrockim. Odebrał także meldunek od dowódcy operacyjnego.

Informacje o wielokrotnym naruszeniu polskiego nieba w nocy z wtorku na środę otrzymali także Amerykanie. Sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio powiedział, że został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrzne przez rosyjskie drony.

Reakcja USA. Rubio zabrał głos

Jak podał CNN, Rubio odpowiedział "tak" na pytanie, czy został poinformowany o doniesieniach o rosyjskich dronach nad Polską. To samo pytanie zadano również prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi, z którym Rubio i inni czołowi przedstawiciele administracji jedli we wtorek kolację w restauracji nieopodal Białego Domu.

Prezydent Trump nie zabrał jeszcze głosu w tej sprawie.

"Rosja atakuje Polskę, to akt wojny"

Nna nocne wydarzenia na polskim niebie zareagował republikański kongresmen Joe Wilson, który napisał na X-ie, że "Rosja atakuje Polskę irańskimi dronami - to akt wojny".

Wezwał prezydenta Trumpa do przyjęcia sankcji, które doprowadzą Rosję do bankructwa. "Rosja atakuje NATO-wskiego sojusznika Polskę z użyciem irańskich dronów shahed mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom NATO za ich szybką odpowiedź na trwającą niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i produktywnym krajom" - napisał Wilson na platformie X.