Taki "zbieg okoliczności" jak rozpoczęcie ćwiczeń (Zapad 2025) i wlot w naszą przestrzeń powietrznej takiej ilości dronów, to nie można wykluczyć, że jest to skoordynowane działanie Kremla – ocenił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 generał rezerwy Mirosław Różański nocne, wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Podkreślił, że Polska powinna zabiegać o uruchomienie artykułu 4 NATO, czyli konsultacji na szczeblu natowskim, by wypracować wspólne stanowisko. Polskie wojsko zestrzeliło drony, które znalazły się na polskim niebie, o czym informował premier Donald Tusk.

Generał broni rezerwy Mirosław Różański w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 ocenił, że "dzisiaj nie możemy mówić o kwestii przypadkowej".

Jest to bezwzględnie naruszenie naszej przestrzeni powietrznej i stworzenie zagrożenia dla Rzeczypospolitej i jej obywateli. Sytuacja absolutnie bez precedensu - stwierdził, komentując nocne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Pytany zaś o to czy atak dronów to element ćwiczeń Zapad 2025 czy element rosyjskiego ataku na Ukrainę, odpowiedział: Dzisiaj nie możemy rozdzielać tych dwóch kwestii. Dodał, że "taki zbieg okoliczności" jak rozpoczęcie ćwiczeń Zapad i wlot w naszą przestrzeń takiej ilości dronów, "to nie można wykluczyć, że jest to skoordynowane działania ze strony Kremla".

Prowadzący Piotr Salak pytał gen. Mirosława Różańskiego także o to, o czym może świadczyć użycie broni przez polskie wojsko do zestrzelenia dronów. Po pierwsze o stanie zagrożenia, które stwarzają tego typu statki powietrzne. Uważam, że to jest dobra decyzja. Można by mówić, że wcześniej można było takie sygnały podejmować, że jesteśmy zdecydowani na taką jednoznaczną reakcję. W pełni popieram decyzję dowódcy operacyjnego - skomentował.

Dopytywany zaś o to dlaczego lotniska zostały zamknięte, stwierdził, że jest to wyraz troski i bezpieczeństwa. Nawet jeśli dronów nie ma w polskiej przestrzeni lotniczej to dalej operuje lotnictwo, które jest zaangażowane do poszukiwania tych dronów, które upadły - powiedział.

"Polska powinna zabiegać o uruchomienie art. 4 NATO"

Zdaniem gen. Różańskiego Polska powinna zabiegać o uruchomienie artykułu 4 NATO. "Czyli konsultacje na szczeblu Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby wypracować wspólne stanowisko".

Liczę na to, że Stany Zjednoczone będą traktowały poważnie to naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, tym samem natowskiej przestrzeni powietrznej. Tutaj działanie musi być skoordynowane - dodał w Radiu RMF24.

Wojskowy zwracał uwagę także na to, że "wielu ekspertów mówiło od miesięcy, że Ukraina jest tylko etapem ekspansji Rosji". Ten scenariusz staje się nie tylko prawdopodobny, ale i realny. Dyskusja powinna być przełożona na platformę NATO - powiedział.

Gen. Różański podkreślił, że jako Sojusz Północnoatlantycki "jesteśmy gotowi, aby zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną". Polska jest częścią NATO i z tego członkostwa powinniśmy teraz skorzystać - podsumował gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Rosyjskie drony nad Polską - najnowsze informacje, komentarze i reakcje świata znajdziecie w naszej RELACJI NA ŻYWO.

