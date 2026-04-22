Już za 2-3 tygodnie na plac Łubiański w Moskwie wróci pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. Władimir Putin podpisał stosowny dekret, przywracający Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji (FSB) imię organizatora czerwonego terroru.

Władimir Putin wskrzesza kult Feliksa Dzierżyńskiego

Feliks Dzierżyński (ur. 11 września 1877 r. w majątku Dzierżynowo, zm. 20 lipca 1926 r. w Moskwie) był polskim i radzieckim rewolucjonistą, działaczem komunistycznym, uznawanym za jednego z najważniejszych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w Związku Radzieckim.

Choć pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej, od młodości zaangażowany był w działalność socjalistyczną i rewolucyjną, działał m.in. w Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL). Wielokrotnie był aresztowany i więziony przez władze carskie. Po rewolucji październikowej w 1917 roku Dzierżyński został mianowany przez bolszewików szefem Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (WCzK, znanej jako Czeka).

Była to pierwsza sowiecka tajna policja, która stała się narzędziem masowego terroru wobec przeciwników politycznych, tzw. czerwonego terroru - systemowego programu represji wymierzonego w rzeczywistych, ale także domniemanych przeciwników nowej władzy komunistycznej. Represje obejmowały masowe aresztowania, egzekucje bez wyroków sądowych, przetrzymywanie w obozach koncentracyjnych, konfiskatę majątków i przymusowe przesiedlenia.

Dzierżyński kierował kolejnymi formacjami bezpieczeństwa: GPU, OGPU, które były poprzednikami NKWD i KGB, a obecnie FSB. W ZSRR był czczony jako "Żelazny Feliks", symbol bezwzględności i oddania sprawie rewolucji. Odpowiadał za masowe represje, egzekucje i prześladowania polityczne. W Polsce i na świecie oceniany jest przede wszystkim jako twórca systemu terroru państwowego.

Wyższa Szkoła KGB ZSRR, nosiła imię Dzierżyńskiego do 1992 roku. Sam Władimir Putin przeszedł w niej szkolenie. Teraz kult Dzierżyńskiego powraca do Rosji.

Putin wskrzesza "Żelaznego Feliksa"

Jak informuje na Telegramie Faridaily, Putin wielokrotnie ubolewał nad usunięciem statui Dzierżyńskiego z placu Łubiańskiego.

Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPFR) wzywała systematycznie do przywrócenia pomnika i pamięci o (nie)sławnym funkcjonariuszu. Postulowano usunięcie stamtąd Kamienia Sołowieckiego, wzniesionego w tym miejscu, by upamiętnić ofiary sowieckich represji.

Marzenia w Rosji się spełniają, bo oto Władimir Putin podpisał dekret, którego tekst głosi - "Postanawiam: Nadać federalnej państwowej instytucji budżetowej szkolnictwa wyższego 'Akademia Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej' honorowe imię 'imienia F.E. Dzierżyńskiego' i odtąd nazywać ją: Federalna państwowa instytucja budżetowa szkolnictwa wyższego 'Akademia Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej imienia F.E. Dzierżyńskiego'".

"Powrót Akademii FSB im. Dzierżyńskiego jest ważnym wydarzeniem symbolicznym, dającym jasny obraz ideałów najpotężniejszych ludzi w Rosji" - pisze Faridaily.

To niejedyny w ostatnim czasie znak powrotu Rosji do dawnych ideałów. W lutym władze Moskwy ogłosiły definitywne zamknięcie Muzeum Historii Gułagu - jedynej dużej państwowej placówki w Rosji poświęconej represjom stalinowskim. W jego miejscu powstanie muzeum upamiętniające zbrodnie nazistowskie podczas II wojny światowej.

Zgodnie z oficjalną linią polityczną Kremla, zbrodnie stalinowskie są minimalizowane, a sam Józef Stalin przedstawiany jest przede wszystkim jako bohater i pogromca nazizmu.