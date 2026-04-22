Jest jednomyślna zgoda państw członkowskich na udzielenie Ukrainie przez UE pożyczki na kwotę 90 mld euro oraz nałożenie na Rosję 20. pakietu sankcji. Obie decyzje były dotąd blokowane przez Węgry, które domagały się naprawy rurociągu Przyjaźń. Na 20. pakiet sankcyjny nie zgadzała się także Słowacja. Nowe sankcje obejmują m.in. całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską. Na co natomiast zostanie przeznaczona pożyczka dla Ukrainy?

Władimir Putin w Moskwie, zdj. z 13 kwietnia tego roku / IGOR IVANKO/AFP/East News / East News

Unijna pożyczka dla Ukrainy i 20. pakiet sankcji na Rosję

Jest wstępna zgoda krajów na pożyczkę dla Ukrainy oraz 20. pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Zgodę dali w środę ambasadorowie krajów UE. Aby decyzja została formalnie przyjęta, musi zostać zatwierdzona przez rządy poszczególnych państw w procedurze pisemnej, która powinna zakończyć się w czwartek po południu.

Na co zostanie przeznaczona pożyczka dla Ukrainy?

Komisja Europejska mówi o wypłacie pożyczki dla Ukrainy w drugim kwartale tego roku. Jak informuje korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, 30 mld euro zasili budżet Ukrainy jako pomoc makrofinansowa. Chodzi na przykład o wypłatę pensji czy emerytur. 60 mld zostanie przeznaczone na wsparcie obronne i zakup sprzętu wojskowego.

Jeśli po wojnie Ukraina nie otrzyma od Rosji reparacji, to do spłaty pożyczki zostaną wykorzystane rosyjskie aktywa zamrożone w Unii Europejskiej.

Co znalazło się w 20. pakiecie sankcji na Rosję?

Nowe sankcje obejmują m.in. całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską i dalsze działania przeciwko tzw. rosyjskiej flocie cieni, czyli wysłużonym statkom, które Rosja wykorzystuje do transportowania ropy omijając zachodnie sankcje.

20. pakiet sankcji ma również ograniczyć eksport towarów do Rosji o wartości 360 mln euro. Zakazem objęte mają być traktory, guma i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozszerzony zostanie również zakaz importu z Rosji metali, chemikaliów i minerałów krytycznych o wartości 570 mln euro.

Komisja Europejska wcześniej zapowiadała także wpisanie na listę 20 kolejnych rosyjskich banków regionalnych i podjęcie działań przeciwko kryptowalutom, które Rosja wykorzystuje do obchodzenia sankcji. Sankcje wejdą w życie, jak tylko zostaną opublikowane w Unijnym Dzienniku Ustaw.

"Hamulcowymi" były dotąd Węgry i Słowacja

Węgry blokowały dotąd obie decyzje. Na 20. pakiet sankcyjny nie zgadzała się także Słowacja. Do przełomu doszło po ogłoszeniu we wtorek przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że naprawa rurociągu Przyjaźń, zniszczonego w styczniu w wyniku rosyjskiego ataku, została zakończona .

Według ukraińskiego przywódcy ropociąg, która dostarcza rosyjską ropę na Węgry i Słowację, może wznowić funkcjonowanie.