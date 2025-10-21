W Vancouver powstaje obiekt, który już teraz określany jest mianem przełomu w światowej architekturze. PNE Amphitheatre, znany również jako Freedom Mobile Arch, to nie tylko nowoczesny amfiteatr, ale także konstrukcja, która ustanowi nowy rekord – będzie mieć największy na świecie dach wykonany z drewna klejonego. Zakończenie budowy planowane jest na późną wiosnę 2026 roku, tuż przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które odbędą się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku.
- W kanadyjskim Vancouver powstaje amfiteatr z największym drewnianym dachem na świecie.
- Dach ma 105 metrów długości i składa się z 60 łuków o wysokości 25 metrów, ułożonych w sześć serii tworzących kształt przypominający promienistą gwiazdę.
- Amfiteatr będzie pierwszym w Vancouver centrum kulturalnym o zerowym bilansie emisji CO2, zasilanym energią z odnawialnych źródeł, głównie hydroelektrycznych.
- Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 obiekt będzie centrum eventowym FIFA Fan Fest.
Projekt amfiteatru powstał w renomowanej pracowni Revery Architecture i od samego początku wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno wśród architektów, jak i miłośników nowoczesnych technologii. Najbardziej spektakularnym elementem budowli jest dach o imponującej rozpiętości 105 metrów, który powstaje z ponad 2 tysięcy metrów sześciennych lokalnie pozyskiwanego drewna.
Konstrukcję dachu tworzy aż 60 monumentalnych łuków, z których każdy sięga 25 metrów wysokości. Łuki te zostały ułożone w sześć serii przecinających się kolebkowych sklepień, tworząc razem formę przypominającą promienistą gwiazdę.