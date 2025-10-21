Nie tylko rozmiar, ale również zastosowane materiały czynią ten dach wyjątkowym. W konstrukcji wykorzystano dwa rodzaje drewna klejonego warstwowo: glulam, odpowiadający za wytrzymałość łuków, oraz CLT, które pełni funkcję usztywniającej przepony i stabilizuje całą konstrukcję. Dzięki temu dach nie tylko zachwyca formą, ale również gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość na długie lata.

Nowoczesność w służbie środowisku

PNE Amphitheatre to nie tylko imponujący wygląd, ale także zaawansowane rozwiązania proekologiczne. Obiekt będzie pierwszym w Vancouver centrum kulturalnym o zerowym bilansie emisji dwutlenku węgla. Całość zasilana będzie wyłącznie energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, głównie hydroelektrycznych.

Dodatkowo, dach i fundamenty amfiteatru wyposażono w innowacyjny system zarządzania wodami opadowymi. Deszczówka będzie zbierana, oczyszczana i wykorzystywana do nawadniania terenów zielonych wokół obiektu, a jej nadmiar stopniowo odprowadzany do miejskiej kanalizacji.

Komfort i funkcjonalność na najwyższym poziomie

Amfiteatr zlokalizowany jest w malowniczym Hastings Park, w sąsiedztwie dzielnic mieszkalnych. Taka lokalizacja wymagała szczególnej dbałości o kwestie akustyczne. Architekci, we współpracy z ekspertami z firmy Stage Consultants, zadbali o to, by dźwięk podczas wydarzeń był doskonałej jakości, a jednocześnie nie zakłócał spokoju okolicznych mieszkańców. Drewno klejone, oprócz walorów estetycznych i konstrukcyjnych, posiada także znakomite właściwości akustyczne, co dodatkowo poprawia komfort odbioru koncertów i innych wydarzeń.

Obiekt pomieści aż 10 tysięcy widzów i zaoferuje im różnorodne strefy - od ruchomych miejsc siedzących, które można zamienić w parkiet do tańczenia lub przestrzeń dla widzów stojących, przez elastyczne miejsca na trawie, aż po ekskluzywne loże VIP. Wygodę i dostępność zapewni rozbudowana sieć ramp po obu stronach strefy siedzącej, a koncerty i wystąpienia będą odbywać się na przestronnej, stałej scenie. Dla gości przewidziano także trzypiętrowe zaplecze techniczne oraz strefy sprzedaży biletów, jedzenia i napojów.

PNE Amphitheatre już teraz określany jest mianem przyszłej ikony Vancouver. Jego unikalna architektura, ekologiczne rozwiązania i funkcjonalność sprawią, że stanie się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie miasta. W czasie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 obiekt będzie pełnił rolę centrum eventowego FIFA Fan Fest, przyciągając tysiące kibiców z całego świata.