12-punktowy projekt zakończenia wojny z Rosją na obecnych liniach frontu przygotowuje Ukraina wraz państwami europejskimi. Plan ten zakłada m.in. nadzorowanie wdrażania rozejmu przez radę, na czele której stanąłby prezydent USA Donald Trump. Zamrożone rosyjskie aktywa zostałyby zwrócone Moskwie tylko wówczas, gdyby Kreml zdecydował się wesprzeć odbudowę Ukrainy. Informację o szczegółach planu ujawniła dzisiaj agencja Bloomberga.

Ukraińscy żołnierze z 116. Brygady Zmechanizowanej monitorują nadlatujące rosyjskie drony w obwodzie charkowskim. / ED JONES/AFP/East News / East News

Bloomberg ujawnił plan zakończenia wojny w Ukrainie, obejmujący zawieszenie broni, powrót porwanych dzieci i wymianę jeńców.

Ukraina miałaby otrzymać gwarancje bezpieczeństwa, fundusze na odbudowę oraz szybsze członkostwo w UE, a sankcje na Rosję byłyby stopniowo znoszone.

Trump po spotkaniu z Zełenskim wezwał do zakończenia walk na obecnych liniach frontu, choć Kreml nadal sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

Co zawiera plan pokojowy?

Według Bloomberga, powołującego się na źródła wtajemniczone w przebieg rozmów między oficjelami europejskimi i przedstawicielami władz Ukrainy, plan przewiduje zawieszenie broni, a następnie powrót z Rosji porwanych ukraińskich dzieci i wymiany jeńców. Ukraina otrzymałaby gwarancje bezpieczeństwa, fundusze na naprawę zniszczeń wojennych i możliwość szybkiego przystąpienia do Unii Europejskiej.

W zamian sankcje na Rosję byłyby stopniowo znoszone. Zamrożone rosyjskie aktywa zostałyby zwrócone Moskwie tylko wówczas, gdyby Kreml zdecydował się wesprzeć odbudowę Ukrainy.

W międzyczasie rozpoczęłyby się negocjacje na temat administracji na obszarach okupowanych przez Rosję, choć ani Europa, ani Ukraina nie uznają prawnie żadnego z nich za terytorium rosyjskie.

Bloomberg przekazał, że szczegóły planu są wciąż dopracowywane. Według źródeł agencji europejscy oficjele mogą w tym tygodniu odwiedzić Waszyngton, by zabiegać o poparcie planu przez administrację prezydenta USA.

Rozmowy w trójkącie Trump - Putin - Zełenski

Trump po piątkowym (17 października) spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wezwał do zakończenia walk na obecnych liniach frontu, lecz Kreml sygnalizował, że jego poprzednie stanowisko w tej sprawie - tj. sprzeciw wobec tego rozwiązania - nie uległo zmianie.

Według dziennika "Washington Post" Władimir Putin miał zażądać, by Ukraina oddała całą resztę terytoriów w obwodach ługańskim i donieckim w zamian za część terytoriów w obwodach chersońskim i zaporoskim. Trump miał przekazać te żądania Zełenskiemu, grożąc, że w przeciwnym wypadku Ukraina może zostać zniszczona. Ostatecznie jednak publicznie poparł zawieszenie broni, na co zgodził się Zełenski.

We wtorek Biały Dom poinformował, że - wbrew poprzednim zapowiedziom - nie planuje spotkania przywódców USA i Rosji w najbliższej przyszłości. Powodem miały być różnice w stanowiskach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie.