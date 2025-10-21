​To odkrycie zaskoczyło policjantów z Bochni w Małopolsce. Na jednym z nieprawidłowo zaparkowanych samochodów ujawnili podrobioną rejestrację oraz ruchomy mechanizm, który pozwalał na szybką zmianę tablic. Właściciel samochodu, w którym zastosowano to "innowacyjne" urządzenie, może trafić - zamiast do urzędu patentowego - na 5 lat do więzienia.

Policjanci zauważyli samochód, na którym założone były podrobione tablice rejestracyjne oraz mechanizm, który pozwalał na zmianę tablic / Małopolska Policja /

W miniony piątek (3 października) bocheńscy policjanci patrolowali centrum miasta. W okolicy rynku zauważyli szereg nieprawidłowo zaparkowanych samochodów - wszystkie te pojazdy sprawdzili w policyjnej bazie danych. Jak się okazało, jeden z samochodów posiadał niepasujące do numeru VIN tablice rejestracyjne.

To nie był koniec odkryć bocheńskich funkcjonariuszy. Podczas sprawdzania auta, zobaczyli, że tablice rejestracyjne są umieszczone na ruchomym mechanizmie. Z zewnątrz widoczne były podrobione tablice rejestracyjne przypominające oryginalne, natomiast prawidłowe numery, przypisane do pojazdu, były schowane z tyłu mechanizmu.

"Wynalazca", 25-letni właściciel samochodu, został wylegitymowany. Policjanci zabezpieczyli nieprawidłowe tablice rejestracyjne jak i ruchomy mechanizm pozwalający na ich szybką wymianę.

Właściciel samochodu, w którym zastosowano to "innowacyjne" urządzenie, może trafić - zamiast do urzędu patentowego - do więzienia. Policjanci przypominają, że osoba, która używa pojazdu mechanicznego z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi, podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat.



