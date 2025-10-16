Indyjski Chenab Bridge to najwyższy most kolejowy na świecie. Przeprawa rozciąga się na długości 1 315 metrów, a jej łuk wznosi się aż 359 metrów nad powierzchnią rzeki Chenab – to o ponad 120 metrów wyżej niż mierzy warszawski Pałac Kultury i Nauki. Choć dla jednych jest on symbolem nowoczesności, rozwoju i otwarcia na świat, to dla innych – narzędziem politycznej dominacji i kontroli nad spornym regionem.
- Budowa mostu Chenab w regionie Dżammu i Kaszmir była prawdziwym wyzwaniem inżynieryjnym ze względu na górzysty teren, ekstremalne warunki pogodowe i ryzyko trzęsień ziemi.
- Inwestycja kosztowała ponad 160 milionów dolarów, a plany budowy sięgają jeszcze XX wieku.
- Chenab Bridge łączy górzysty Kaszmir z resztą Indii, teren ten do tej pory był odizolowany od reszty kraju.
- Otwarcie mostu zbiegło się z napięciami politycznymi w regionie, a sama inwestycja mimo swojego rozmachu wzbudza mieszane uczucia i duże kontrowersje.
Most położony jest w indyjskim regionie Dżammu i Kaszmir, a jego oficjalne otwarcie miało miejsce latem. Co sprawia, że ta azjatycka przeprawa jest tak niezwykła?
Budowa mostu Chenab była ogromnym wyzwaniem technicznym. Region, w którym powstała konstrukcja, charakteryzuje się trudnym, górzystym terenem oraz nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi.
Projektanci musieli uwzględnić nie tylko ekstremalną temperaturę, sięgającą nawet minus 20 stopni Celsjusza, ale także silne wiatry i ryzyko trzęsień ziemi. Most został zaprojektowany tak, by wytrzymać nie tylko siły natury, ale również potencjalne eksplozje czy ataki, co tylko podkreśla jego strategiczne znaczenie.
Do budowy zużyto tysiące ton stali, a prace prowadzone były z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Konstrukcja musiała być nie tylko wytrzymała, ale i elastyczna, by sprostać dynamicznym obciążeniom generowanym przez przejeżdżające pociągi oraz zmienne warunki atmosferyczne.