Całość inwestycji pochłonęła ponad 160 milionów dolarów, a jej realizacja trwała wiele lat - pierwsze plany pojawiły się jeszcze w XX wieku, jednak niestabilna sytuacja polityczna i trudności terenowe wielokrotnie opóźniały prace.

Chenab Bridge stanowi kluczowy element linii kolejowej Udhampur-Srinagar-Baramulla, która po raz pierwszy w historii łączy górzysty region Kaszmiru z główną siecią transportową Indii. Dzięki nowej trasie lokalne społeczności zyskują lepszy dostęp do edukacji, służby zdrowia oraz rynków pracy. Władze podkreślają, że inwestycja ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców tego odizolowanego dotąd obszaru.

Cud inżynierii czy narzędzie polityki? Kontrowersje wokół Chenab Bridge

Otwarcie mostu Chenab nie obyło się jednak bez kontrowersji. Wydarzenie miało miejsce zaledwie kilka tygodni po kolejnej eskalacji napięć między Indiami a Pakistanem, co nadało inwestycji wymiar wykraczający poza kwestie transportowe. Region Kaszmiru od dziesięcioleci pozostaje przedmiotem sporu między Indiami, Pakistanem i Chinami, a każda większa inwestycja infrastrukturalna jest tu odbierana jako manifestacja siły i obecności państwa.

Od 2019 roku, kiedy rząd premiera Narendry Modiego uchylił artykuł 370. indyjskiej konstytucji, likwidując autonomię Dżammu i Kaszmiru, władze centralne intensyfikują inwestycje w infrastrukturę regionu. Oficjalnie działania te mają służyć rozwojowi i bezpieczeństwu, jednak krytycy widzą w nich próbę narzucenia kontroli nad lokalną, w większości muzułmańską społecznością. Chenab Bridge stał się więc nie tylko symbolem postępu technicznego, ale również narzędziem polityki jednoczenia kraju.

Rząd Indii realizuje obecnie szeroko zakrojony plan modernizacji infrastruktury, obejmujący budowę autostrad, kolei dużych prędkości i tuneli. Do 2047 roku większość tych projektów ma zostać ukończona. Jednak szybkie tempo prac budzi niepokój ekologów i części mieszkańców. Przykładem jest autostrada Char Dham w stanie Uttarakhand, która wywołała protesty ze względu na zagrożenie dla wrażliwego środowiska górskiego.

Niepokój wzbudzają także kwestie bezpieczeństwa. W ostatnich latach doszło do kilku poważnych wypadków - w 2023 roku zawalił się tunel, a katastrofy mostów w Mizoramie i Biharze podważyły zaufanie do jakości niektórych inwestycji. Mimo to Chenab Bridge jest powszechnie uznawany za sukces indyjskiej inżynierii, stanowiąc dowód na to, że nawet w najtrudniejszych warunkach możliwe jest realizowanie ambitnych projektów.