Indyjski Chenab Bridge to najwyższy most kolejowy na świecie. Przeprawa rozciąga się na długości 1 315 metrów, a jej łuk wznosi się aż 359 metrów nad powierzchnią rzeki Chenab – to o ponad 120 metrów wyżej niż mierzy warszawski Pałac Kultury i Nauki. Choć dla jednych jest on symbolem nowoczesności, rozwoju i otwarcia na świat, to dla innych – narzędziem politycznej dominacji i kontroli nad spornym regionem.

  • Budowa mostu Chenab w regionie Dżammu i Kaszmir była prawdziwym wyzwaniem inżynieryjnym ze względu na górzysty teren, ekstremalne warunki pogodowe i ryzyko trzęsień ziemi.
  • Inwestycja kosztowała ponad 160 milionów dolarów, a plany budowy sięgają jeszcze XX wieku.
  • Chenab Bridge łączy górzysty Kaszmir z resztą Indii, teren ten do tej pory był odizolowany od reszty kraju.
  • Otwarcie mostu zbiegło się z napięciami politycznymi w regionie, a sama inwestycja mimo swojego rozmachu wzbudza mieszane uczucia i duże kontrowersje.
  • Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Most położony jest w indyjskim regionie Dżammu i Kaszmir, a jego oficjalne otwarcie miało miejsce latem. Co sprawia, że ta azjatycka przeprawa jest tak niezwykła?

Inżynieryjny majstersztyk w sercu Himalajów

Budowa mostu Chenab była ogromnym wyzwaniem technicznym. Region, w którym powstała konstrukcja, charakteryzuje się trudnym, górzystym terenem oraz nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi.

Projektanci musieli uwzględnić nie tylko ekstremalną temperaturę, sięgającą nawet minus 20 stopni Celsjusza, ale także silne wiatry i ryzyko trzęsień ziemi. Most został zaprojektowany tak, by wytrzymać nie tylko siły natury, ale również potencjalne eksplozje czy ataki, co tylko podkreśla jego strategiczne znaczenie.

Do budowy zużyto tysiące ton stali, a prace prowadzone były z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Konstrukcja musiała być nie tylko wytrzymała, ale i elastyczna, by sprostać dynamicznym obciążeniom generowanym przez przejeżdżające pociągi oraz zmienne warunki atmosferyczne.

Całość inwestycji pochłonęła ponad 160 milionów dolarów, a jej realizacja trwała wiele lat - pierwsze plany pojawiły się jeszcze w XX wieku, jednak niestabilna sytuacja polityczna i trudności terenowe wielokrotnie opóźniały prace.

Chenab Bridge stanowi kluczowy element linii kolejowej Udhampur-Srinagar-Baramulla, która po raz pierwszy w historii łączy górzysty region Kaszmiru z główną siecią transportową Indii. Dzięki nowej trasie lokalne społeczności zyskują lepszy dostęp do edukacji, służby zdrowia oraz rynków pracy. Władze podkreślają, że inwestycja ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców tego odizolowanego dotąd obszaru.

Cud inżynierii czy narzędzie polityki? Kontrowersje wokół Chenab Bridge

Otwarcie mostu Chenab nie obyło się jednak bez kontrowersji. Wydarzenie miało miejsce zaledwie kilka tygodni po kolejnej eskalacji napięć między Indiami a Pakistanem, co nadało inwestycji wymiar wykraczający poza kwestie transportowe. Region Kaszmiru od dziesięcioleci pozostaje przedmiotem sporu między Indiami, Pakistanem i Chinami, a każda większa inwestycja infrastrukturalna jest tu odbierana jako manifestacja siły i obecności państwa.

Zobacz również:

Indie zaatakowały Pakistan. Dramatyczne nagrania

Od 2019 roku, kiedy rząd premiera Narendry Modiego uchylił artykuł 370. indyjskiej konstytucji, likwidując autonomię Dżammu i Kaszmiru, władze centralne intensyfikują inwestycje w infrastrukturę regionu. Oficjalnie działania te mają służyć rozwojowi i bezpieczeństwu, jednak krytycy widzą w nich próbę narzucenia kontroli nad lokalną, w większości muzułmańską społecznością. Chenab Bridge stał się więc nie tylko symbolem postępu technicznego, ale również narzędziem polityki jednoczenia kraju.

Rząd Indii realizuje obecnie szeroko zakrojony plan modernizacji infrastruktury, obejmujący budowę autostrad, kolei dużych prędkości i tuneli. Do 2047 roku większość tych projektów ma zostać ukończona. Jednak szybkie tempo prac budzi niepokój ekologów i części mieszkańców. Przykładem jest autostrada Char Dham w stanie Uttarakhand, która wywołała protesty ze względu na zagrożenie dla wrażliwego środowiska górskiego.

Niepokój wzbudzają także kwestie bezpieczeństwa. W ostatnich latach doszło do kilku poważnych wypadków - w 2023 roku zawalił się tunel, a katastrofy mostów w Mizoramie i Biharze podważyły zaufanie do jakości niektórych inwestycji. Mimo to Chenab Bridge jest powszechnie uznawany za sukces indyjskiej inżynierii, stanowiąc dowód na to, że nawet w najtrudniejszych warunkach możliwe jest realizowanie ambitnych projektów.

Zobacz również:

27 km drogi 400 metrów pod wodą. Powstaje najgłębszy tunel na świecie