Norwegia realizuje jeden z najbardziej ambitnych projektów infrastrukturalnych w swojej historii – tunel Rogfast. To przedsięwzięcie, które już teraz budzi podziw inżynierów na całym świecie, ma szansę ustanowić nowe światowe standardy w budowie podwodnych korytarzy komunikacyjnych. Po ukończeniu w 2033 roku Rogfast stanie się najdłuższym i najgłębszym tunelem podwodnym na świecie, łączącym dwie kluczowe dzielnice zachodniego wybrzeża – Randaberg i Bokn.

Najgłębszy tunel na świecie powstaje w Norwegii (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Tunel Rogfast to 27 kilometrów czteropasmowej drogi, wykutej w litej skale, która przebiega aż 400 metrów pod powierzchnią morza. To nie tylko imponujący wyczyn inżynieryjny, ale także odpowiedź na wieloletnie wyzwania komunikacyjne, jakie stawia przed Norwegią jej unikalna, fiordowa geografia.

Dotychczas podróż wzdłuż zachodniego wybrzeża kraju była skomplikowana i czasochłonna - trasa z Trondheim do Kristiansand wymagała aż 21 godzin jazdy i aż siedmiu przepraw promowych. Rogfast ma to zmienić. Po otwarciu tunelu czas przejazdu na tej trasie skróci się niemal o połowę - do około 10 godzin. Znikną uciążliwe przesiadki na promy, a podróż stanie się płynna i przewidywalna, niezależnie od warunków pogodowych.

Inżynieryjne wyzwania na niespotykaną skalę

Budowa Rogfastu to przedsięwzięcie, które wymaga zastosowania najnowocześniejszych technologii. Inżynierowie muszą zmierzyć się z ogromnym ciśnieniem hydrostatycznym, infiltracją wody oraz koniecznością zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa. Systemy wentylacyjne będą musiały utrzymać wysoką jakość powietrza przez cały, nawet 35-minutowy przejazd tunelem.

Wszystko to odbywa się na głębokości, która dotąd była nieosiągalna dla podobnych konstrukcji. Projekt Rogfast przewyższa nawet dotychczasowy rekord Norwegii - tunel Laerdal o długości 24 kilometrów.

Inwestycja w Rogfast szacowana jest na 1,6-2 miliardy euro. To ogromne zobowiązanie finansowe, które ma jednak przynieść wymierne korzyści. Przede wszystkim tunel pozwoli na znaczne oszczędności w transporcie komercyjnym - przewoźnicy zyskają pewność rozkładów i unikną kosztownych opóźnień związanych z przeprawami promowymi.

Wideo youtube

Sektor turystyczny również odczuje pozytywne zmiany - lepsza dostępność zachodniego wybrzeża otworzy nowe możliwości dla rozwoju lokalnych społeczności i przedsiębiorców.

Opłata za przejazd tunelem ma wynosić około 38 euro za pojazd, jednak użytkownicy zaoszczędzą na licznych opłatach promowych i zyskają cenny czas. Dodatkowo, eliminacja oczekiwania na promy przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, co wpisuje się w proekologiczne cele Norwegii.

Budowa Rogfastu rozpoczęła się w 2018 roku, jednak pandemia Covid-19 spowodowała poważne opóźnienia. Zakłócenia w łańcuchu dostaw, ograniczenia w dostępności siły roboczej oraz konieczność ponownego przemyślenia finansowania sprawiły, że planowane zakończenie inwestycji przesunięto na 2033 rok.