Redukcję zatrudnienia o blisko 20 proc., czyli zwolnienie ok. 500 osób, planuje do 2030 roku Fundacja Billa Gatesa. Poinformował o tym we wtorek "Wall Street Journal". Kierownictwo fundacji ma też ponownie przeanalizować związki instytucji z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Fundacja Billa Gatesa, współzałożyciela i byłego prezesa zarządu Microsoft, to jedna z największych organizacji filantropijnych na świecie. Finansuje szeroki zakres projektów – od programów zdrowotnych, takich jak zapobieganie AIDS, po inicjatywy edukacyjne. Według "WSJ" w ciągu czterech lat fundacja ma zwolnić ok. 500 pracowników.

Jak napisał "Wall Street Journal" - powołując się na wewnętrzne memorandum - kierownictwo fundacji zamierza skoncentrować się na "zwiększeniu efektywności programów i uproszczeniu struktur zarządzania". Redukcje mają objąć różne działy, jednak organizacja zapowiada wsparcie dla zwalnianych osób. Zmiany mają umożliwić "lepsze wykorzystanie zasobów w realizacji kluczowych celów, jak walka z chorobami zakaźnymi, ubóstwem i nierównościami edukacyjnymi".

Według "WSJ" fundacja Billa Gatesa - działająca niegdyś, przed rozwodem założyciela jako Bill & Melinda Gates Foundation - zapowiedziała też ponowną analizę kontaktów z Jeffreyem Epsteinem, finansistą skazanym za przestępstwa seksualne . Przegląd będzie dotyczył wcześniejszych relacji oraz ich potencjalnego wpływu na działalność instytucji. Sprawa od lat budzi kontrowersje wokół środowisk biznesowych i filantropijnych związanych z Epsteinem.

"Musimy upewnić się, że każda wydana przez nas kwota przynosi możliwie największy efekt" – napisał dyrektor generalny fundacji, Mark Suzman w komunikacie do pracowników. Dodał, że reorganizacja "pozwoli wzmocnić zdolność organizacji do reagowania na globalne kryzysy i zwiększyć przejrzystość jej działań".



Planowane cięcia i przegląd relacji z Epsteinem wpisują się w szerszą debatę o odpowiedzialności i transparentności instytucji o globalnym zasięgu.