Brytyjska stacja telewizyjna BBC ma w planach zwolnienie blisko... 2 tysięcy pracowników w ramach jednych z największych cięć kosztów ostatnich lat - informuje portal Deadline. Dyrektor generalny stacji Rhodri Talfan Davies ogłosił pracownikom tę decyzję w środę po południu.

BBC to jedna z najbardziej popularnych stacji telewizyjnych nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie. Na rynku działa od ponad stu lat.

W środę po południu lokalnego czasu dyrektor generalny Rhodri Talfan Davies przekazał pracownikom stacji, że w najbliższym czasie firmę czekają spore zmiany. W ramach planowanych cięć kosztów BBC zwolni nawet 2 tysiące pracowników.

Cięcia mają objąć od 1800 do 2000 stanowisk.

Jak podaje "Financial Times", proces zwolnień ma ruszyć jeszcze przed zaplanowanym na 18 maja br. objęciem stanowiska dyrektora generalnego przez Matta Brittina, który dołączy do BBC po wielu latach pracy w brytyjskim, a później europejskim oddziale firmy Google.

"Dobrowolny program zwolnień w BBC"

Jak podaje deadline.com, BBC chce uruchomić "dobrowolny program zwolnień", by uniknąć przymusowych zwolnień. Stacja w ubiegłym roku zatrudniała ponad 21 tysięcy osób. Portal zauważa także, że w lutym korporacja poinformowała o planach zmniejszenia w najbliższych trzech latach bazy kosztów o 500 milionów funtów. W ubiegłym roku łączne wydatki BBC na działalność publiczną wyniosły ponad 4 mld funtów.

Z ustaleń mediów wynika, że władze stacji poinformowali pracowników o aktualnej sytuacji firmy, która - łagodnie mówiąc - nie jest najlepsza. Jak pisze deadline.com, choć z BBC korzysta co miesiąc prawie 94 procent mieszkańców Wielkiej Brytanii to mniej niż 80 procent z nich opłaca roczną opłatę licencyjną, która wynosi 180 funtów.

Wymowna reakcja na zwolnienia w medialnym gigancie

Media na wyspach piszą także o tym, jak informacja o planowanych cięciach została przyjęta przez pracowników stacji. Szalone zwolnienia - tak miał zareagować jeden z dziennikarzy BBC, którego cytuje deadline. com.

BBC, czyli właściwie British Broadcasting Corporation, działa na rynku medialnym od stycznia 1922 roku. Początkowo nosiła nazwę British Broadcasting Company. Obecna funkcjonuje od 1927 roku. Utrzymuje się m.in. z produkcji programów, abonamentu telewizyjnego oraz zysków należących do niej przedsiębiorstw.

"FT" zauważa, że cięcia w BBC następują w momencie, gdy stacja prowadzi negocjacje z rządem, dotyczące dalszego finansowania z opłat abonamentowych. W tym roku podwyżka abonamentu będzie zgodna z inflacją - ze 174,5 do 180 funtów rocznie - ale oczekuje się, że wzrost przychodów zostanie częściowo zmniejszony wskutek spadku o 1 procent liczby osób płacących abonent.