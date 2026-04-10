Już w niedzielę na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Na wiecu wyborczym w Debreczynie na wschodzie kraju premier Viktor Orban stwierdził m.in., że stawką niedzielnych wyborów jest to, czy pieniądze Węgrów zaczną trafiać na Ukrainę. Oskarżył też opozycję o współpracę z zagranicznymi agencjami wywiadowczymi.

Lider Fideszu Viktor Orban w drodze na spotkanie wyborcze w Debreczynie / FERENC ISZA / AFP / East News

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Poważne zarzuty wobec opozycji

Lider Fideszu mówił, że priorytetem następnego rządu Węgier musi być odrzucenie szaleństwa, jakim nazwał udzielanie Ukrainie pożyczek przez UE. Dodał, że węgierskie władze muszą też bronić interesów energetycznych kraju, czyli utrzymać dostawy surowców energetycznych z Rosji.

Viktor Orban oskarżył "zagraniczne agencje wywiadowcze" o ingerowanie w proces wyborczy w kraju. W jego ocenie służby te zostały zaproszone na Węgry przez opozycję, "aby pomogły jej wygrać".

Orban apeluje o wysoką frekwencję

W obliczu większych wyzwań potrzebujemy co najmniej 3 milionów głosów, aby zapewnić bezpieczeństwo Węgier - mówił na wiecu Orban, mając na myśli wygraną swojej partii. Zaapelował do wyborców, aby "zaprosili do głosowania wszystkich, których znają", mówiąc: "To nie czas na brak doświadczenia; potrzebujemy wytrwałości, bezpieczeństwa i pewnej ręki".



Na zakończenie przemówienia Orban poprosił mieszkańców Debreczyna o przekonanie rodziny, sąsiadów i współpracowników, że "w tych trudnych czasach tylko Fidesz daje pewność".

Amerykańska laurka dla Orbana. "Wojownik i zwycięzca"

Warto podkreślić, że na ostatniej prostej przed głosowaniem swoje poparcie dla węgierskiego premiera kolejny raz wyraził prezydent USA Donald Trump.

"Wielce Szanowany Premier Węgier, Viktor Orban, to prawdziwie silny i wpływowy Przywódca, o udokumentowanych osiągnięciach i fenomenalnych rezultatach (...) Viktor ciężko pracuje, aby chronić Węgry, rozwijać gospodarkę, tworzyć miejsca pracy, promować handel, powstrzymywać nielegalną imigrację i zapewniać PRAWO I PORZĄDEK!" - napisał Trump na portalu Truth Social. Oznajmił, że pod jego rządami relacje między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi osiągnęły "nowe szczyty współpracy i spektakularne osiągnięcia".



"Węgry: WYJDŹCIE I GŁOSUJCIE NA VIKTORA ORBANA. To prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA i ma moje całkowite i bezwarunkowe poparcie (...) VIKTOR ORBAN NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER" - zapewnił Trump.