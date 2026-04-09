W niedzielę, punktualnie o godzinie 6:00, na Węgrzech rozpoczną się wybory parlamentarne. Kiedy poznamy wyniki głosowania? W kraju nie obowiązuje znany z Polski exit poll ani cisza wyborcza. Narodowe Biuro Wyborcze (NVI) ogłosiło, że w przypadku niewielkiej różnicy głosów wynik może być ogłoszony nawet sześć dni po głosowaniu, w sobotę, po przeliczeniu 100 proc. głosów.

Peter Magyar i Viktor Orban

Już 12 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne na Węgrzech. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 19:00, a każdy, kto o tej porze będzie stał w kolejce, będzie mógł jeszcze oddać głos. Po zamknięciu drzwi do lokali nie będzie już jednak można dołączyć do oczekujących.

Co ciekawe, na Węgrzech nie obowiązuje cisza wyborcza. Kampania trwa do samego końca, a politycy mogą agitować aż do zamknięcia lokali. Jedynym ograniczeniem jest zakaz prowadzenia kampanii w promieniu 150 metrów od punktów wyborczych.

Bez exit poll

Węgierskie prawo wyborcze nie przewiduje publikacji sondaży exit poll. Oznacza to, że wyborcy i politycy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne wyniki.

Liczenie głosów rozpoczyna się natychmiast po zamknięciu lokali, a pierwsze, wstępne wyniki mają pojawić się już około godziny 20:00. Jednak w przypadku niewielkiej różnicy głosów, oficjalny rezultat może być ogłoszony nawet dopiero sześć dni po głosowaniu.

Dodatkowym utrudnieniem są głosy oddane za granicą - muszą one dotrzeć na Węgry najpóźniej czwartego dnia po wyborach i zostać podliczone do 18 kwietnia.

Walka o parlament

Węgierski parlament, czyli Zgromadzenie Narodowe, liczy 199 deputowanych. 106 z nich wybieranych jest w jednomandatowych okręgach, a 93 z list partyjnych. W każdym okręgu wygrywa kandydat z największą liczbą głosów, nawet jeśli nie uzyska bezwzględnej większości.

Ostatnie niezależne sondaże wskazują na rosnące poparcie dla opozycyjnej partii TISZA, która może liczyć nawet na 58 proc. głosów wśród zdecydowanych wyborców. Poparcie dla rządzącego Fideszu waha się natomiast między 35 a 38 proc.. Jednak sondaże powiązane z rządem pokazują przewagę partii Viktora Orbána.

Wieczór wyborczy

Premier Węgier Viktor Orban i przewodniczący opozycyjnej partii TISZA Peter Magyar planują swoje ostatnie wydarzenia kampanijne na wieczór w sobotę. Orban spotka się ze swoimi zwolennikami w Budapeszcie, a Magyar - w Debreczynie, drugim co do wielkości mieście Węgier.

Politycy i ich obozy będą czekać na wyniki wyborów w Budapeszcie. Fidesz zorganizuje wieczór wyborczy w kompleksie Balna nad Dunajem, a członkowie Tiszy - na Placu Batthyanyego położonym naprzeciwko siedziby węgierskiego parlamentu.