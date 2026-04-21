W nocy z poniedziałku na wtorek w Bukareszcie doszło do potężnej eksplozji w elektrociepłowni CET Vest. W wyniku wybuchu pojawił się rozległy pożar, z którym przez wiele godzin walczyła straż pożarna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zapaliły się trzy transformatory, a nastepnie zbiorniki, w których znajdowało się 30 ton oleju.
Do eksplozji doszło w poniedziałek późnym wieczorem w elektrociepłowni CET Vest, jednym z kluczowych obiektów energetycznych Bukaresztu. Według lokalnych mediów najpierw nastąpiła potężna eksplozja, a potem pojawiły się płomienie. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się na pozostałe zabudowania elektrociepłowni. Największym wyzwaniem dla strażaków okazał się pożar zbiorników z olejem opałowym - w sumie na miejscu znajdowało się aż 30 ton tej łatwopalnej substancji.