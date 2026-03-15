Japonia rozważa zakup ukraińskich dronów szturmowych, które sprawdziły się podczas wojny z Rosją - informuje agencja Kyodo News, powołując się na źródła dyplomatyczne. W zamian Kijów miałby uzyskać dostęp do japońskiej broni.

Japonia rozważa zakup ukraińskich dronów bojowych w zamian za dostęp do własnej broni (Zdjęcie ilustracyjne)

Według doniesień inicjatywa wyszła ze strony Ukrainy, która zabiega o zacieśnienie współpracy wojskowej z Tokio. Japońskie władze pozytywnie oceniły propozycję, podkreślając skuteczność ukraińskich dronów w trudnych warunkach bojowych oraz doświadczenie ukraińskich konstruktorów, którzy stale udoskonalali sprzęt na podstawie opinii żołnierzy z frontu.

Przedstawiciel japońskiego ministerstwa obrony przyznał, że Japonia ma ograniczone doświadczenie w użyciu dronów na dużą skalę, dlatego ceni sobie ukraińskie know-how. Japońscy politycy liczą, że współpraca z Ukrainą pozwoli szybko wzmocnić własne zdolności w zakresie bezzałogowych systemów uzbrojenia.

Wcześniej Tokio rozważało zakup dronów od Izraela, jednak - jak podkreślają źródła - transakcja z Ukrainą jest mniej kontrowersyjna politycznie, zwłaszcza w kontekście międzynarodowej krytyki działań Izraela w Strefie Gazy.

Rozmowy wpisują się w szerszą zmianę strategii obronnej Japonii , która planuje odejście od pacyfistycznej konstytucji i złagodzenie restrykcji dotyczących eksportu broni. Na rozwój i zakup systemów bezzałogowych japońskie ministerstwo obrony przeznaczyło 277,3 mld jenów (ok. 1,7 mld dolarów).

Ukraińskie drony wzbudzają także zainteresowanie krajów Zatoki Perskiej, takich jak Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, które mierzą się z zagrożeniem ze strony irańskich ataków powietrznych.