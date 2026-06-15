"Niedobrze to wygląda. Minister Przydacz i Polska w ogóle nie wie, co Donald Trump chciał powiedzieć i przekazać informacją, że zwiększy o 5 tys. (liczbę żołnierzy - przyp. red). Ciągle nie wiemy, czy on miał na myśli zastąpienie tych 4 tys., czy dodatkowe. Innymi słowy ciągle nic nie wiadomo" - mówił były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w Porannej rozmowie w RMF FM. W ten sposób komentował słowa ministra Marcina Przydacza o tym, że Polska w tej chwili zabiega o wiele więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce. "Nasze ambicje sięgają 15 tysięcy" - zapewnił prezydencki minister.

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Donald Trump zapowiedział, że wyśle 5 tys. żołnierzy do Polski. Marcin Przydacz tłumaczył w rozmowie z reporterem RMF FM , że "komunikat prezydenta Trumpa mówił o dodatkowych 5 tys. żołnierzy i tak Polska go rozumie". Pentagon wstrzymał rotację 4 tys. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5. Nasze ambicje sięgają 15 tys., natomiast wersja minimum to jest 11 tys., czyli i tak więcej niż do tej pory, bo do tej pory było 10 tys. - podkreślał Przydacz. Poruszamy się w przestrzeni pomiędzy 11 a 15 tys. Finalne decyzje jeszcze przed nami - zastrzegł.

Słowa te komentował w Porannej rozmowie w RMF FM były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.



Niedobrze to wygląda. Minister Przydacz i Polska w ogóle nie wie, co Donald Trump chciał powiedzieć i przekazać informacją, że zwiększy o 5 tys. (liczbę żołnierzy - przyp. red). Ciągle nie wiemy, czy on miał na myśli zastąpienie tych 4 tys., czy dodatkowe. Innymi słowy ciągle nic nie wiadomo. Myślę, że nie jesteśmy tak ważnym graczem, żeby z nami to konsultowano (...) Bardzo mnie to niepokoi, że my do tej pory nie wiemy, jaka powinna być interpretacja tego komunikatu - komentował.

Minister Przydacz to potwierdza, że jest albo tak, albo tak. Trzeba by zapytać, jak to będzie. Myślę, że Stany Zjednoczone całościowo podejmują decyzję o obecności w Europie. Jesteśmy pewnie pochodną tego, co będzie się działo - kontynuował.

"Amerykanie nie kiwnęli palcem"

Powiem jedną ważną rzecz, której nie chcemy przyjąć do wiadomości: Stany Zjednoczone, jak i najwyżsi generałowie, mówią, że za bezpieczeństwo konwencjonalne muszą wziąć odpowiedzialność Europejczycy, czyli Polacy. Natomiast Stany ciągle będą zapewniać bezpieczeństwo nuklearne, odstraszanie nuklearne - podkreślał. Zaznaczył jednak, że w wyniku ataku Rosji na Polskę "te 5 tys. nie będą miały żadnego znaczenia".

Zdaniem Czaputowicza nie mamy pewności, że USA pomogłyby Polsce w sytuacji zagrożenia. Jako kraj nie jesteśmy też przygotowani, bo nie ma u nas aktywnego poboru do wojska.

Mieliśmy atak dronów ze strony Rosji, na szczęście nieuzbrojonych, i Amerykanie nie kiwnęli palcem. A dzwonił tam prezydent Karol Nawrocki. To jest sygnał do nas i nie możemy od tego uciec: musicie wykazać determinację, że jesteście gotowi bronić państwa. My zapewnimy odstraszenie nuklearne, a wy powoli musicie wziąć to w swoje ręce - tłumaczył.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

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Jacek Czaputowicz / Mikołaj Poruszek / RMF FM

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