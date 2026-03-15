Jedna osoba nie żyje, a jedna jest ranna po ataku nożownika w austriackim Linzu. Doszło do niego w sobotę późnym popołudniem - informuje agencja APA.

Austria: Nożownik zaatakował w centrum Linzu – jedna osoba nie żyje, druga ciężko ranna

Motywy ataku, do którego doszło w centrum miasta, są niejasne - informują media, powołując się na policję.

Sprawca został zatrzymany. Ofiary napaści to dwaj mężczyźni. Jeden z nich zmarł po przewiezieniu do szpitala. Drugi jest ciężko ranny, ale jego życie nie jest zagrożone. Śledztwo trwa.

W niedzielę oczekiwane jest oświadczenie prasowe w tej sprawie.

"Kronen Zeitung" napisał, powołując się na świadków zdarzenia, że w ataku zabity został 26-letni Afgańczyk Mahmoud A. Razem z dwójką swoich rodaków miał być w zakładzie fryzjerskim. Gdy wyszedł z jednym z nich na papierosa, mieli stanąć w obronie starszego kierowcy, którego próbował zaatakować przechodzień.

Ów mężczyzna wrócił po ok. pół godziny i ranił nożem 26-latka i jego kolegę.