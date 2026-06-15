Niepokojące wydarzenia w Łowiczu w woj. łódzkim. W pobliżu jednej ze szkół podstawowych nieznany mężczyzna dopuścił się obscenicznych zachowań wobec dzieci. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy, a lokalne władze apelują o wzmożoną czujność i współpracę.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

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Do bulwersującego incydentu doszło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu (Łódzkie). W trakcie zajęć wychowania fizycznego nieznany mężczyzna miał obnażać się w pobliżu szkolnego ogrodzenia, narażając uczniów na kontakt z nieodpowiednimi treściami - informuje "Express Ilustrowany".

Sprawca pozostaje na wolności, poszukuje go policja.

Według relacji szkoły, mężczyzna pojawił się w pobliżu placówki dwukrotnie tego samego dnia. Pomimo szybkiej reakcji pracowników oraz natychmiastowego powiadomienia służb, nie udało się go ująć. Funkcjonariusze analizują wszystkie dostępne informacje i sprawdzają monitoring.



Mieszkańcy proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji pod numer alarmowy 112. "Nawet z pozoru drobna informacja może okazać się kluczowa dla ustalenia tożsamości sprawcy" - podkreślają służby.

Apel do rodziców i społeczności

Władze miasta przypominają rodzicom o konieczności rozmów z dziećmi na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zalecają, by uczniowie unikali kontaktu z nieznajomymi, informowali dorosłych o każdej niepokojącej sytuacji oraz natychmiast zgłaszali wszelkie próby zaczepiania czy niewłaściwego zachowania ze strony obcych osób.



Policja apeluje z kolei do mieszkńców Łowicza o zgłaszanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ujęciu sprawcy.