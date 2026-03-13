Ryż od wieków stanowi podstawę japońskiej diety i kultury. Jednak to Kinmemai Premium – ziarna, które trafiły do Księgi Rekordów Guinnessa – wyznaczają nowy poziom prestiżu. To najdroższy ryż świata. Jak podkreślają jego producenci, nie wymaga płukania, a jego wartość odżywcza i walory smakowe są bezkonkurencyjne.

Ryż wart fortunę – dlaczego Kinmemai Premium jest tak wyjątkowy? / Shutterstock

Kinmemai Premium to najdroższy ryż świata wg Księgi Rekordów Guinnessa.

To symbol luksusu, tradycji i japońskiego kunsztu kulinarnego.

Rocznie powstaje tylko 1 000 opakowań.

Ryż, który pobił rekordy - elitarna produkcja i sekret wyjątkowości

Kinmemai Premium to nie jest zwykły ryż, który znajdziemy na sklepowej półce. To japońska perła, która w 2016 roku została oficjalnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdroższy ryż na świecie. Każdego roku na rynek trafia zaledwie 1 000 pudełek tego ekskluzywnego produktu, a za jedno opakowanie trzeba zapłacić ok. 70 dolarów. Skąd bierze się ta cena?

Za Kinmemai Premium stoi filozofia selekcji i perfekcji. Do produkcji wybierane są tylko najwyższej klasy ryżu pod względem smaku i tekstury. Ziarna są następnie testowane pod kątem poziomu enzymów, które mają świadczyć o ich witalności - to właśnie te cechy decydują o ich wyjątkowości.

Ryż - japońska tradycja

Ryż od tysiącleci jest podstawą japońskiej kuchni i kultury. W Japonii uprawia się dziś ponad 300 odmian tego zboża, a same ziarna są dla mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni niemal świętością.

Tradycyjnie ryż przed gotowaniem należy kilkukrotnie płukać, aby usunąć nadmiar skrobi i zanieczyszczenia. W przypadku Kinmemai Premium ten etap nie jest potrzebny - ziarna są już wstępnie myte w zaawansowanym procesie mielenia. Dzięki temu nie tylko oszczędzamy czas, ale także zachowujemy pełnię wartości odżywczych.

Według producenta Kinmemai Premium zawiera aż sześć razy więcej lipopolisacharydów (LPS) niż zwykły ryż. Związek ten ma wzmacniać odporność, wspierać ogólne zdrowie i pomagać organizmowi w walce z chorobami.

Ten luksusowy ryż uprawia się głównie w regionie Koshihikari - miejscu, gdzie idealne warunki klimatyczne i bogata w minerały woda z góry Echigo-Komagatake tworzą wyjątkowe środowisko dla wzrostu ryżu. W produkcji wykorzystuje się odmiany Pikamaru i Koshihikari, uznawane za jedne z najlepszych na świecie.

Nie bez znaczenia jest też ręczna selekcja ziaren. Każde z nich wybierane jest pod kątem "wyjątkowej energii życiowej i kompatybilności do mieszania". Następnie ziarna przechodzą unikalny proces dojrzewania i polerowania, który podnosi ich witalność, teksturę i smak.