Delegacja Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fritzem na czele nie została wpuszczona do Muzeum Auschwitz-Birkenau na obchody 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Na sprawę zareagował szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz policja.
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Informację o niewpuszczeniu delegacji przekazała sama Konfederacja Korony Polskiej we wpisie na platformie X. Partia oceniła decyzję jako "budzącą najwyższe oburzenie".
"Zamiast godnie oddać hołd zamordowanym Rodakom na terenie obozu, polscy patrioci zostali zablokowani i zmuszeni do złożenia wieńców upamiętniających pod zewnętrznymi murami. To niedopuszczalny brak szacunku dla pamięci o ofiarach i haniebne blokowanie Polakom możliwości czczenia własnej, bolesnej historii. Pamięci o polskim męczeństwie i narodowej dumy nie zatrzymają jednak żadne zamknięte bramy!" - czytamy.