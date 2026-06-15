Rzecznik Muzeum Auschwitz o "hańbie dla pamięci"

Do sytuacji odniósł się rzecznik Muzeum Auschwitz Bartosz Bartyzel. Podkreślił, że obecność osób negujących istnienie komór gazowych i Holokaustu podczas uroczystości byłaby "hańbą dla pamięci".

Miejsce pamięci w żaden sposób, nie tylko tego szczególnego dnia, ale i na co dzień, nie może być wykorzystywane przez osoby i środowiska relatywizujące, fałszujące lub negujące fakty dotyczące zbrodni popełnionych w Auschwitz. Miejsce pamięci nie jest też przestrzenią na partyjny wiec. Nie możemy pozwolić, żeby negacjonizm w tym miejscu był czytelny podczas obchodów rocznicowych - powiedział Bartyzel.

Przed muzeum manifestację zorganizował również Robert Bąkiewicz związany z Ruchem Obrony Granic. Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. To są środowiska, które cały czas szukają i kłamstwa historycznego, i zadymy politycznej - powiedział na antenie TVP Info.

Komentując działalność Bąkiewicza, szef MSWiA stwierdził, że "to coś niesamowitego, jak bardzo to indywiduum zasilane i wspierane przez PiS uważa, że jest dla niego przestrzeń do istnienia w życiu społecznym". Dodał także, że "to wina PiS-u, że takie indywidua w polskiej przestrzeni publicznej istnieją".

Policja wydała oświadczenie. "Poseł domagał się asysty"

Oświadczenie w sprawie wydała również małopolska policja. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, poseł, który nie został wpuszczony na teren muzeum przez Straż Muzealną, miał zażądać od funkcjonariuszy asysty podczas interwencji poselskiej.

"Przypominamy, że policjanci podejmują wszelkie działania w granicach prawa zgodnie z tym, do czego policja jest powołana i uprawniona. Prawo nie przewiduje asysty policji podczas interwencji poselskiej" - poinformowano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Policja przekazała również, że funkcjonariusze zabezpieczający uroczystości udokumentowali całe zdarzenie i poinformowali uczestników o dalszych czynnościach.

W ubiegłym tygodniu krakowski sąd wydał prawomocny wyrok zakazujący europosłowi Grzegorzowi Braunowi wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz. To efekt procesu o naruszenie dóbr osobistych, który muzeum wytoczyło politykowi po jego wypowiedziach negujących istnienie komór gazowych w Auschwitz i podważających wiarygodność placówki.