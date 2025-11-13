Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił operację „Południowa Włócznia". Jej celem jest walka z „narkoterrorystami”.
"Prezydent Trump nakazał działania i ministerstwo wojny je realizuje" - napisał sekretarz wojny USA Pete Hegseth w serwisie X. "Ogłaszam dziś operację POŁUDNIOWA WŁÓCZNIA" - oznajmił.
"Misja, prowadzona przez Wspólną Grupę Zadaniową Southern Spear i Dowództwo Południowe, ma na celu obronę naszej ojczyzny, usunięcie narkoterrorystów z naszej półkuli i ochronę naszej ojczyzny przed narkotykami, które zabijają naszych ludzi. Półkula zachodnia to sąsiedztwo Ameryki - i będziemy ją chronić" - dodał.