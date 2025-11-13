Czy Amerykanie zaatakują Wenezuelę?

Wysocy rangą przedstawiciele Pentagonu przedstawili w środę prezydentowi opcje potencjalnych operacji w Wenezueli, w tym uderzeń na lądzie w ciągu najbliższych dni - podała w czwartek telewizja CBS. Administracja Trumpa oskarża dyktatora Wenezueli Nicolasa Maduro o kierowanie przemytem narkotyków.

CBS przekazała, że w środowym spotkaniu w Białym Domu uczestniczyli m.in. minister wojny Pete Hegseth i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine. Mieli oni "poinformować prezydenta na temat opcji wojskowych na nadchodzące dni" w kontekście możliwych uderzeń przeciwko Wenezueli.



Do spotkania doszło po tym, gdy w region Morza Karaibskiego dotarł lotniskowiec USS Gerald Ford wraz z towarzyszącymi okrętami z grupy uderzeniowej. W regionie Karaibów znajduje się już osiem okrętów wojennych, atomowy okręt podwodny i myśliwce F-35. Według wcześniejszych doniesień "Wall Street Journal" wojsko już wcześniej przedstawiło listę obiektów wojskowych w Wenezueli, które miały być wykorzystywane do przemytu narkotyków.