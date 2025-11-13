2029 r. lub 2030 r. - wtedy według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Rosja może rozpocząć dużą wojnę w Europie. Dlatego tak ważne jest, by myśleć teraz o tym, jak zatrzymać rosyjskie wojska na Ukrainie - podkreślił.

Wołodymyr Zełenski / SERGEI SUPINSKY/AFP/East News / East News

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Rosja szykuje się do dużej wojny w Europie, możliwej już w 2029 lub 2030 roku.

Zełenski apeluje o pilne działania, by zatrzymać Rosję

Szef Pentagonu Pete Hegseth wzywa Europę do większego zaangażowania w bezpieczeństwo kontynentu, szczególnie jeśli USA skupią się na regionie Indo-Pacyfiku.

Więcej najnowszych informacji na rmf24.pl.

"Powinniśmy przyznać, że oni (Rosjanie - PAP) chcą dużej wojny. Szykują się do niej tak, aby być gotowymi w 2029 lub 2030 r. i w tym czasie zacząć taką wojnę na kontynencie europejskim" - napisał Zełenski na komunikatorze Telegram. Dodał, że jest duże wyzwanie, dlatego należy już teraz myśleć o tym, jak zatrzymać Rosję na Ukrainie.

Zdaniem ukraińskiego prezydenta konieczne są silniejsze naciski na Moskwę - tym bardziej, że sytuacja na polu walki nie wskazuje na to, żeby Rosjanie chcieli się zatrzymać, a ich przemysł zbrojeniowy zwiększa produkcję. "Należy zrobić wszystko, aby zmniejszyć ich możliwości. Nie dawać im pieniędzy (...) i nie dawać im broni" - napisał ukraiński prezydent.



Odnosząc się do kwestii zamrożonych rosyjskich aktywów, Zełenski wyraził pogląd, że ich przekazanie Kijowowi byłoby "wielką stratą dla Putina i ludzi z jego otoczenia".

Szef Pentagonu: Europa musi być gotowa działać

Szef Pentagonu Pete Hegseth z kolei podczas środowej konferencji na temat obronności w Indianie ocenił, że jeśli USA przejmą cały ciężar odpowiedzialności za sytuację w regionie Indo-Pacyfiku, Europa musi być gotowa, by zacząć działać na swoim kontynencie i by być pewna, że siły takie jak Rosja są pod kontrolą. To zdrowy rozsądek. Nie da się być wszędzie - stwierdził.

Ukraina była pobudką dla Europy. Ale w większej mierze to był prezydent Trump, który powiedział: musicie więcej płacić, nie wystarczy to, że jedziecie na gapę naszym kosztem - podkreślił Hegseth. Ocenił, że zobowiązanie się państw NATO do zwiększenia wydatków na obronność było wydarzeniem historycznym.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump został zapytany o decyzję Pentagonu w sprawie wycofania brygady wojsk z Rumunii wbrew jego wcześniejszym zapewnieniom, że nie wycofa sił USA z Europy. Oznajmił, że liczebność wojsk w Europie pozostanie bez zmian. To, co robimy, to wprowadzamy zmiany. Przemieszczamy ich (żołnierzy), ale mamy tą samą całkowitą liczbę - powiedział.



