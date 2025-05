Największy polski żaglowiec "Dar Młodzieży" zawitał do stolicy Norwegii, gdzie będzie cumować do niedzieli. Wizyta ta wpisuje się w obchody Święta Narodowego 3 Maja, organizowane przez ambasadę RP w Norwegii.

“Dar Młodzieży” świętuje w Oslo rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja / ORN E. BORGEN/NTB / PAP/EPA

W samym sercu Oslo, przy honorowym nabrzeżu, cumuje obecnie "Dar Młodzieży" - żaglowiec, który jest ambasadorem polskiej kultury i tradycji morskiej. Jego obecność w Norwegii to nie tylko okazja do świętowania 3 Maja, ale również moment, który łączy Polaków mieszkających daleko od ojczyzny.

Ambasada RP w Norwegii przygotowała na pokładzie statku szereg wydarzeń, które mają uczcić 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wśród nich znajdą się ceremonie wręczenia wyróżnień dla uczestników zawodów sportowych, koncerty polskich zespołów muzycznych, a także spotkanie ze znanym podróżnikiem i polarnikiem, Markiem Kamińskim. Dodatkowo "Dar Młodzieży" zostanie otwarty dla zwiedzających, dając unikalną okazję do zobaczenia z bliska tego imponującego żaglowca.

Wizyta "Daru Młodzieży" w Oslo to część dłuższego rejsu szkoleniowego, który rozpoczął się w połowie marca. Na jego pokładzie, oprócz polskich studentów i uczniów z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, znajdują się także kadeci z belgijskiej Akademii Morskiej w Antwerpii. Po zakończeniu wizyty w Norwegii żaglowiec wyruszy do Hamburga, gdzie będzie uczestniczyć w Hafengeburtstag - największym festiwalu morskim na świecie.

Przypomnijmy, że Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość etniczną w Norwegii. Według danych norweskiego urzędu statystycznego SSB, w 2024 roku w Norwegii mieszkało ponad 111 tys. Polaków.

"Dar Młodzieży" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich żaglowców

"Dar Młodzieży" w Oslo w Norwegii / ORN E. BORGEN/NTB / PAP/EPA

"Dar Młodzieży" to polski żaglowiec szkolny typu fregata, należący do Akademii Morskiej w Gdyni. Został zbudowany w 1982 roku w Stoczni Gdańskiej i od tego czasu służy głównie do szkolenia przyszłych oficerów marynarki handlowej oraz promowania Polski na świecie podczas rejsów i międzynarodowych zlotów żaglowców.

"Dar Młodzieży" jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich żaglowców i często bierze udział w prestiżowych regatach oraz wydarzeniach żeglarskich, takich jak The Tall Ships Races. Na jego pokładzie odbywają się praktyki morskie studentów, a także rejsy promujące polską kulturę i tradycje morskie.