Podczas uroczystości wręczenia Orderów Orła Białego Januszowi Kapuście i Jerzemu Kropiwnickiemu, prezydent Andrzej Duda podkreślił wyjątkowy charakter tego najwyższego polskiego odznaczenia.

Jestem dumny, że mogłem dziś udekorować najwyższym polskim odznaczeniem dwóch wizjonerów. To najstarsze polskie odznaczenie i najwyższe polskie odznaczenie. Najwyższa godność w tym znaczeniu, jaką polskie państwo może przyznać osobie, człowiekowi zasłużonemu dla Rzeczypospolitej Polskiej - mówił prezydent.

Zwrócił szczególną uwagę na historyczną symbolikę Orderu Orła Białego, nazywając go "orderem wolnej, suwerennej i niepodległej Polski". Wyjaśnił, że od jego ustanowienia w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, order był przyznawany tylko w momentach, gdy Polska była wolna.

Ilekroć Polski nie było na mapie, tylekroć Order Orła Białego znikał i nie był nadawany. Wracał razem z wolną Polską. Można więc śmiało powiedzieć, że jest rzeczywiście Orderem wolnej Polski, i to jest jego cecha szczególna i to jest jego cecha niezwykła - podkreślił prezydent. Jego słowa podkreślają, że odznaczenie to jest nie tylko symbolem zasług, ale także świadectwem trwania i odrodzenia polskiej państwowości.

Janusz Kapusta - kreatywność, wyobraźnia i polski wizerunek w świecie

Prezydent RP Andrzej Duda i odznaczony Orderem Orła Białego, rysownik, malarz i scenograf Janusz Kapusta podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim w Warszawie / Kancelaria Prezydenta /

Janusz Kapusta, rysownik, malarz i scenograf o międzynarodowej renomie, został odznaczony za swój wybitny wkład w naukę, sztukę i twórczość. Jego wynalezienie jedenastościennej bryły K-DRON przyniosło mu światowe uznanie, a jego prace zdobią kolekcje prestiżowych muzeów, takich jak nowojorskie MoMA.

Współpraca z takimi pismami jak "New York Times" czy "Nature" świadczy o jego globalnym wpływie. Kapusta, artysta o umyśle ścisłym, łączy w swojej twórczości świat matematyki i filozofii, budując pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej.

Jego odkrycia w dziedzinie złotej proporcji i opatentowana nieskończoność K-DRON-u fascynują naukowców i artystów na całym świecie.

Jerzy Kropiwnicki - odważna walka o wolną Polskę i służba publiczna

Prezydent RP Andrzej Duda i odznaczony Orderem Orła Białego, działacz opozycji demokratycznej z okresu PRL Jerzy Kropiwnicki podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim w Warszawie / Kancelaria Prezydenta /

Stan wojenny to czarny czas w ostatniej historii Polski i drugiej połowy XX wieku w naszym kraju - powiedział prezydent Andrzej Duda, wręczając Order Orła Białego Jerzemu Kropiwnickiemu. Jak dodał, Kropiwnicki przetrwał zbrodnie komunistyczne, wrócił do działalności opozycyjnej i wygrał.

Duda podziękował za przetrwanie zbrodni komunistycznych, wypędzania na mróz, polewania wodą na mrozie i innych tego typu metod. Nie tylko przetrwał pan to wszystko, nie tylko nie złamało to pana, mimo trwałego okaleczenia, jakiego doznał pan w więzieniu na skutek katowania, ale wrócił pan do działalności opozycyjnej i w efekcie śmiało można powiedzieć, że pan wygrał - ocenił.

Jerzy Kropiwnicki, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, ekonomista i polityk, otrzymał Order Orła Białego za swoje znamienite zasługi dla Rzeczypospolitej, w szczególności za udział w przemianach demokratycznych i budowaniu wolnej Polski.

Jego aktywna działalność w "Solidarności", w tym aresztowanie i wieloletnie więzienie za protesty przeciwko reżimowi komunistycznemu, świadczą o jego niezłomnej postawie. Po 1989 roku współtworzył Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, był posłem i ministrem w kilku rządach, a także przez dwie kadencje sprawował urząd prezydenta Łodzi, przyczyniając się do rozwoju miasta.