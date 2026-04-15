"Polska - wszystkiego najlepszego" - powiedziała szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa. Wcześniej gratulowała Polakom sukcesów. Zdradziła, że nauczyła się jeździć w Polsce... to był mały Fiat.

Szefowa MFW, Kristalina Georgiewa (z prawej) pochwaliła Polskę

Szefowa MFW, Kristalina Georgiewa, złożyła Polakom życzenia i pogratulowała sukcesów.

Podkreśliła, że Polska zasługuje na miejsce w G20 jako jedna z 20 największych gospodarek świata według PKB.

Polska zasługuje na miejsce w G20 - podkreśla szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa. Wystąpiła ona w nocy czasu polskiego na przyjęciu w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie z okazji 40-lecia powrotu Polski do instytucji z Bretton Woods, MFW i Banku Światowego.

Wspomniała swoją pierwszą wizytę w Polsce - jako młoda profesor. Był rok 1980. W sklepach nie było absolutnie nic. A przyjmowanie gości w tamtym czasie nie było łatwym zadaniem. Ale zawsze można było ufać, że Polacy znajdą rozwiązanie każdego problemu. Co więc zrobili? Zaproponowali nam prawo jazdy - i to właśnie w Polsce, na małym polskim Fiacie, nauczyłam się prowadzić samochód - powiedziała.

Dziś używamy waszego przykładu, gdy staramy się przekonać inne kraje do podejmowania trudnych reform - podkreśliła.