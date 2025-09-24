Polscy spadochroniarze wylądowali na Gotlandii w ramach szwedzko-polskiej operacji Gotlandzka Straż. Oficjalnie to test planów obronnych, ale wojskowi nie ukrywają, że działania mają wysłać wyraźny sygnał odstraszający w kierunku Rosji.

Polscy spadochroniarze na Gotlandii. Szwedzko-polska operacja z jasnym sygnałem dla Rosji / Shutterstock

W środę polscy żołnierze pojawili się na Gotlandii w ramach operacji Gotland Sentry. W terminologii wojskowej to test precyzyjnych planów obronnych, jednak - jak zauważają szwedzkie media - działania te mają przede wszystkim odstraszać potencjalnego agresora.

To Rosja nam zagraża - podkreśliła w rozmowie z "Expressen" wiceadmirał Ewa Skoog Haslum, szefowa dowództwa operacyjnego szwedzkich sił zbrojnych. Jej zdaniem czasy, gdy mówiło się o "bezimiennym wrogu", już minęły.

Rosyjskie prowokacje i strategiczne znaczenie Gotlandii

Gotlandia, położona pośrodku Morza Bałtyckiego, znajduje się między Sztokholmem, krajami bałtyckimi a rosyjskim obwodem królewieckim. Po wejściu Szwecji do NATO w marcu 2024 roku wyspa stała się miejscem regularnych ćwiczeń sojuszników. W maju pod Visby lądowali brytyjscy spadochroniarze, a amerykańscy żołnierze testowali systemy rakietowe HIMARS i MLRS.

Szwecja reaktywowała obecność żołnierzy na Gotlandii w 2018 roku, rozmieszczając tam m.in. baterie pocisków rakietowych ziemia-powietrze. Trwa rozbudowa jednostki wojskowej oraz budowa rezerwowego portu na północy wyspy.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśla, że Gotland Sentry to pierwsze w historii bilateralne ćwiczenie typu SNEX między Polską a Szwecją. Tego typu operacje charakteryzują się brakiem długiego okresu planowania, dużą dynamiką działań oraz naciskiem na elastyczność dowodzenia i interoperacyjność.

Celem ćwiczeń jest nie tylko doskonalenie procedur obrony kolektywnej, ale także demonstracja zdolności do szybkiego przerzutu wojsk drogą powietrzną, morską i lądową.

Formuła SNEX (Short Notice Exercise) to rodzaj ćwiczeń wojskowych, które charakteryzują się bardzo krótkim czasem przygotowania i dużą dynamiką działań. W przeciwieństwie do tradycyjnych manewrów, SNEX nie wymaga długiego okresu planowania - wojska są mobilizowane i przerzucane w trybie nagłym, co pozwala sprawdzić ich faktyczną gotowość bojową, elastyczność dowodzenia oraz zdolność do współdziałania z sojusznikami.

Celem ćwiczeń w formule SNEX jest weryfikacja, jak szybko i skutecznie siły zbrojne mogą zareagować na niespodziewane zagrożenie oraz jak sprawnie przebiega współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysowych.



