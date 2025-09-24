"Gdyby gospodarka Ukrainy była tej samej wielkości co gospodarka Polski, wątpię, by Putin zaatakował" - stwierdził w Fox Business sekretarz skarbu USA Scott Bessent. Jak mówił, gospodarka Polski to jedna z najwspanialszych historii sukcesu po upadku muru berlińskiego. Zaznaczył też, że Europa finansuje wojnę toczoną przeciwko niej.

Prezydent Rosji Władimir Putin / ALEXANDER NEMENOV / AFP/EAST NEWS

Scott Bessent został zapytany, co można zrobić, by powstrzymać Rosję i wojnę w Ukrainie. To pytanie o to, co więcej mogą zrobić Europejczycy. Ta wojna jest na ich podwórku - odpowiedział minister.

"Europa finansuje wojnę toczoną przeciwko niej"

USA chcą zrobić więcej, ale Europejczycy muszą do nas dołączyć. Prezydent (USA Donald) Trump jednostronnie nałożył 25-procentowe cła na Indie za kupowanie rosyjskiej ropy - podkreślił.

Bessent powiedział, że Indie kupują rosyjską ropę ze zniżką, przetwarzają surowiec, a powstałe w ten sposób produkty trafiają do Europy. Europa finansuje więc wojnę toczoną przeciwko niej. Chcemy, by nasi europejscy sojusznicy zrobili krok naprzód i skoncentrowali się na źródłach dochodów rosyjskiej gospodarki oraz na jej ropie - dodał Bessent.

Zaznaczył, że Rosja poczyniła bardzo niewielkie postępy od początku inwazji, rosyjska armia wydaje się, jego zdaniem, "osłupiała", a Putin zaczął w ostatnim czasie naruszać granice NATO. Mogę powiedzieć, że USA nie zamierzają angażować żołnierzy ani nic podobnego. Będziemy sprzedawać Europejczykom broń, a oni mogą ją przekazać Ukrainie. Trump chce, by ta wojna się zakończyła - dodał.

"Polacy wspaniałymi sojusznikami"

Prowadząca rozmowę Maria Bartiromo przypomniała, że dzień wcześniej rozmawiała w studiu z prezydentem RP Karolem Nawrockim, który składa wizytę w Nowym Jorku, i zapytała Bessenta o rosyjskie drony w przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii.

Rosjanie testują Europejczyków, a europejskie stanowisko musi się zaostrzyć. Muszą położyć na stole wszystko, co dotyczy sankcji gospodarczych - odpowiedział sekretarz. Polacy są wspaniałymi sojusznikami - zadeklarował, przypominając, że Polska wydaje 5 proc. PKB na obronność.

Gospodarka Polski to jedna z najwspanialszych historii sukcesu po upadku muru berlińskiego - ocenił. Zaznaczył, że w chwili upadku muru, pod koniec 1989 roku, gospodarki Polski i Ukrainy były tej samej wielkości, a teraz "gospodarka Polski jest trzy razy większa".

Gdyby gospodarka Ukrainy była tej samej wielkości co gospodarka Polski, Ukraina sama finansowałaby swoje działania wojenne i wątpię, by Putin zaatakował - oznajmił Bessent.