Od wtorku, 23 września, do pierwszej połowy października na drogach niemal całego kraju będzie panował wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Poinformowało o tym w najnowszym komunikacie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. To pokłosie powrotu żołnierzy z ćwiczeń odstraszających Żelazny Obrońca-25. Jak zachować się, widząc kolumnę? Czy można ją wyprzedzać? Czy można jechać między pojazdami? Czego absolutnie nie należy robić?

/ Jakub Kaminski/East News / East News

Widzisz kolumnę pojazdów wojskowych? Spokojnie, to powrót z manwerów

Do pierwszej połowy października na drogach w niemal całym kraju kierowcy mogą spodziewać się utrudnień. DORSZ poinformowało, że będzie panował wzmożony ruch pojazdów wojskowych związany z powrotem sił biorących udział w ćwiczeniach Żelazny Obrońca-25. Żołnierze będą wracać z rejonów poligonów do miejsc stałej dyslokacji.

"Przejazdy będą odbywać się przez większość województw - z wykorzystaniem autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Podobnie jak podczas przemarszów na ćwiczenia, także i teraz przejazdy kolumn stanowią element szkolenia. Przejazdy zostaną zorganizowane tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na bieżący ruch. Kolumny wojskowe będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową oraz pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z Policją i władzami lokalnymi" - powiadomiło dowództwo.

Kolumna może liczyć maksymalnie 20 wojskowych pojazdów

Należy wiedzieć, że kolumna może liczyć maksymalnie 20 pojazdów. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m. Kolumnę, która liczy 6 i więcej pojazdów będzie "rozpoczynać i kończyć" pojazd oznaczony pomarańczową tablicą z piktogramem 3 ciężarówek. Pierwszy pojazd w kolumnie będzie miał chorągiewkę niebieską, a ostatni - zieloną.

Wszystkie pojazdy wojskowe będą się poruszać z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

Czy można wyprzedzać kolumnę? Zasady dla kierowców

Wojsko określiło zasady dla kierowców cywilnych:

wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, jednak manewr musi być wykonany w sposób płynny i nieprzerwany,

jeżdżenie pomiędzy pojazdami z kolumny jest zabronione ,

, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń osób zabezpieczających przejazd.

To jednak nie wszystko. Często - widząc pojazdy wojskowe - mamy ochotę chwycić za telefon i zrobić zdjęcie lub nagrać filmik. Absolutnie nie należy tego robić, szczególnie teraz - w sytuacji wzmożonych prowokacji ze strony Rosji i wytężonych działań rosyjskiego wywiadu.

"W trosce o bezpieczeństwo Sił Zbrojnych RP oraz państwa nie należy publikować zdjęć, nagrań, lokalizacji, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, ani danych dotyczących wylotów i lądowań statków powietrznych" - zaapelowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zobacz również: Niemcy szykują się na tysiąc rannych żołnierzy dziennie

Ćwiczenia odstraszające Żelazny Obrońca-25 dobiegają końca

Manewry pod kryptonimem Żelazny Obrońca-25 to jedno z największych i najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w tym roku. "Ćwiczenia o charakterze defensywnym wchodzące w skład federacji realizowane są do 26 września zarówno na lądzie, jak i w przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim. Zaangażowanych w nie jest około 30 tys. żołnierzy z wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz państw sojuszniczych NATO, dysponujących ok. 600 jednostkami sprzętu, którzy wspólnie testują zdolność do odstraszania i skutecznej obrony terytorium Polski" - podało DORSZ.