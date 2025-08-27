"Ratownicy w szwajcarskich Alpach znaleźli dwa ciała, prawdopodobnie Polaków" - potwierdził w rozmowie z RMF FM Paweł Wroński, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeszcze dziś w Bernie mają zostać przeprowadzone badania DNA i identyfikacja odnalezionych - ustalił nasz dziennikarz.

Ratownicy w szwajcarskich Alpach znaleźli dwa ciała; rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział w rozmowie z RMF FM, że to prawdopodobnie zaginieni Polacy (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Szwajcarskie służby odnalazły dwa ciała prawdopodobnie na skalnej półce masywu Weissmies, po stronie północnej.

W tej części Alp wspinali się dwaj Polacy, którzy wyruszyli w góry z miejscowości Saas-Grund, gdzie zostawili swój samochód.

Wszystko wskazuje na to, że alpiniści trafili na lawinę skalną, która porwała ich w niższe partie góry.

Polacy zaginęli w Alpach

Przypomnijmy, mężczyźni w wieku 52 i 76 lat wyruszyli w Alpy 16 sierpnia, a trzy dni później urwał się z nimi kontakt.

W nocy z 21 na 22 sierpnia Włosi odebrali od nich sygnał SOS, który następnie został przekazany stronie szwajcarskiej.