"Ratownicy w szwajcarskich Alpach znaleźli dwa ciała, prawdopodobnie Polaków" - potwierdził w rozmowie z RMF FM Paweł Wroński, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeszcze dziś w Bernie mają zostać przeprowadzone badania DNA i identyfikacja odnalezionych - ustalił nasz dziennikarz.
Szwajcarskie służby odnalazły dwa ciała prawdopodobnie na skalnej półce masywu Weissmies, po stronie północnej.
W tej części Alp wspinali się dwaj Polacy, którzy wyruszyli w góry z miejscowości Saas-Grund, gdzie zostawili swój samochód.
Wszystko wskazuje na to, że alpiniści trafili na lawinę skalną, która porwała ich w niższe partie góry.
Przypomnijmy, mężczyźni w wieku 52 i 76 lat wyruszyli w Alpy 16 sierpnia, a trzy dni później urwał się z nimi kontakt.
W nocy z 21 na 22 sierpnia Włosi odebrali od nich sygnał SOS, który następnie został przekazany stronie szwajcarskiej.