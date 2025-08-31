"Europa ma dość precyzyjny plan wysłania wojsk na Ukrainę" – powiedziała w niedzielę w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Financial Times" przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że strona europejska osiągnęła w tej sprawie porozumienie z USA.

/ Wojciech Olkusnik/East News / East News

Jak oznajmiła von der Leyen, prace dotyczące planu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy "posuwają się bardzo dobrze", a "Europa ma dość precyzyjny plan wysłania wojsk na Ukrainę".

"Mamy jasny plan działania i osiągnęliśmy porozumienie z Białym Domem" – powiedziała szefowa KE.

Podkreśliła, że prezydent USA Donald Trump zapewnił, że jego kraj podejmie zobowiązania, które będą w pełni wspierać powojenne gwarancje bezpieczeństwa.

"Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnił nas, że amerykańska obecność będzie częścią zabezpieczenia dla Ukrainy. Zostało to wielokrotnie potwierdzone” – podkreśliła von der Leyen.

Również dzisiaj Ursula von der Leyen i szef polskiego rządu spotkali się na Podlasiu. Premier wraz z szefową Komisji Europejskiej wizytowali granicę polsko-białoruską .

Polska, Europa, NATO, Stany Zjednoczone muszą znowu tak, jak kiedyś, tak jak 45 lat temu czuliśmy wsparcie całego Zachodu, kiedy powstała "Solidarność", muszą także dzisiaj być bardzo twardzi, zdecydowani, solidarni wobec tej kolejnej wersji imperium zła - zaznaczył szef rządu, nawiązując do 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.